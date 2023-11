Eklat beim "Sommerhaus"-Wiedersehen: Sind SIE "die größten Fake-Personen im deutschen TV"?

Bocholt/Köln – Jetzt wird abgerechnet! Beim großen Wiedersehen (Folge 12) rekapituliert Moderatorin Frauke Ludowig (59) die jüngst vergangene " Sommerhaus der Stars "-Staffel mit (fast) allen Kandidaten. Walentina Doronina (23) und Gigi Birofio (24) plus jeweiligem Anhang fehlen nach dem eskalierten Streit und Doppel-Rausschmiss bei der Reunion. Mehr als genug Zoff gibt es trotzdem.

"Mit dir redet keiner, du warst drei Tage drin", schmettert der Macho-Mann die Einwände der "Princess Charming" ab und erhebt aus dem Nichts schwere Vorwürfe gegen die Partnerin von Jessica Huber (28): "Ihr habt vergebene Frauen begrapscht. An den Hintern gepackt und die Brust gedrückt."

Danach wird es (nicht zum letzten Mal) chaotisch, als sich ein hitziges Wortgefecht zwischen Eric Stehfest (34) und Aleks Petrovic (32) zum Thema Toleranz entspinnt. "Ich habe mich entschuldigt, weil ich gesagt habe, dass du in eine geschlossene Klinik gehörst", erklärt der Soap-Darsteller, der in der Causa Aleks Rückendeckung von Hanna Sökeland (29) bekommt.

Auch im weiteren Verlauf spielt sich der "Love Island"-Macho immer wieder in den Vordergrund, nennt Claudia Obert (61) eine "Schwätzerin" und ihr inszeniertes Schäferstündchen mit "Toyboy" Max Suhr (25) "beschämend, bei Gott, beschämend".

Diese will das nicht auf sich sitzen lassen. "Es war beschämend für mich, dass ich das mit mir habe machen lassen", reflektiert Ricarda Maurices Verhalten ihr gegenüber und erntet für ihre Einsicht den Applaus der Gruppe.

Es geht direkt ans Eingemachte. Maurice Dziwak (25) beglückwünscht Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29) zu ihrem Sieg im Finale , nur um seiner (inzwischen) Ex-Freundin Ricarda Raatz (31) im selben Atemzug die Schuld an der eigenen Niederlage zuzuweisen.

"Jochbeinbruch, Amnesie, Ohnmacht [alles Vorwürfe von Walentina nach dem Schlag von Gigi, Anm. d. Red.] , das ist das Lächerlichste, was ich je gehört habe, weil nichts davon ist eingetroffen. Ich könnte im Strahl kotzen über diese Unehrlichkeit."

Beim tätlichen Angriff gegen Can sei die Aggressivität ausschließlich von Gigi ausgegangen, springt Maurice für seine neue Busenfreundin in die Bresche - zum Verdruss aller Anwesenden.

Einen überraschenden Fürsprecher hat die Verlobte von Can Kaplan (27) hingegen in Maurice gefunden. Mit ihm ist sie inzwischen sogar privat befreundet.

Aleks (2.v.r.) beteuert standhaft, sich nach seinem Verhalten im "Sommerhaus" gebessert zu haben. © RTL

Doch zurück zu Aleks und Vanessa. "Wir sind nicht als gutes Team da reingegangen, wie wir es am Anfang vorgegaukelt haben. Wir haben unsere Probleme gehabt", gesteht die Ex-Verführerin rückblickend.

Im "Sommerhaus" sei sie "sehr gebrochen" gewesen. "Ich war mir sicher, wenn das so weiterläuft, will ich nicht mehr in dieser Beziehung bleiben."

Gleichzeitig sei sie selber "keine dumme Frau, die sich von 'nem Typen unterbuttern lässt". Dass ihre Beziehung letztlich nicht zerbrochen ist, habe man einer Paartherapie zu verdanken.

Für Maurice und Ricarda käme diese längst zu spät. Sie haben bereits zum Beginn der "Sommerhaus"-Ausstrahlung ihr Liebes-Aus offiziell gemacht, jetzt rechnet die 31-Jährige mit ihrem sechs Jahre jüngeren Verflossenen ab.

"Ich war Luft für ihn. Egal, was ich gemacht hab, ich war immer alles Schuld. Ich konnte ihm nie gerecht werden." Nie seien Zärtlichkeiten von Maurice gekommen, im Gegenteil.

Der Grund, weshalb das Paar in den letzten Monaten der Beziehung kaum mehr intim miteinander war, war laut Ricarda, dass Maurice ihr in Sachen Verhütung misstraute. Der Hotel-Mama-Bewohner habe von ihr sogar ein Beweisfoto verlangt, dass sie die Spirale trägt.

"Wenn dich die Frau betrügt, belügt, hintergeht, das ist doch klar, dass ich die Frau dann nicht mehr anpacken will", schlägt Maurice auch noch den letzten Sargnagel in seine Beziehung.