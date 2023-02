Nach Todesschuss beim Filmdreh: Baldwin plädiert auf nicht schuldig

US-Schauspieler Alec Baldwin (64) steht während eines Gerichtstermins in einem Gerichtssaal in New York. © Alec Tabak/Pool The Daily News/AP/dpa

Das teilte der 64-Jährige dem Gericht im US-Bundesstaat New Mexico am Donnerstag (Ortszeit) schriftlich mit - und gab zugleich an, auf ein Erscheinen bei einer geplanten Online-Anhörung am Freitag verzichten zu wollen.

Die Anhörung in seinem Fall werde nun nicht stattfinden, hieß es von dem Gericht. Ein Termin für den Prozessbeginn steht noch nicht fest.



Wenige Tage zuvor hatte Baldwin in dem Verfahren einen Sieg errungen: Nach Antrag seiner Anwälte hatte die Staatsanwaltschaft einen schwerwiegenderen Anklagepunkt von fahrlässiger Tötung in Verbindung mit Schusswaffengebrauch gegen den Schauspieler fallen lassen. Dies hätte Baldwin fünf Jahre Haft einbringen können.

Seine Anwälte machten geltend, dass dieser Vorwurf juristisch fehlerhaft sei, denn die entsprechende Gesetzesgrundlage dafür sei erst Monate nach dem Todesschuss am Set des Western-Drehs in Kraft getreten.

Wegen fahrlässiger Tötung drohen Baldwin aber immer noch ein mögliches Strafmaß von 18 Monaten Haft und eine Geldstrafe.

Auch Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed (25) ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, in ihrem Fall ist weiterhin eine Anhörung für Freitag geplant.