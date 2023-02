Alec Baldwin kann aufatmen! Das ändert sich an der Anklage

Die Staatsanwaltschaft gibt jetzt nach, weil sie einen teuren Prozess, der wohl in diesem Punkt ohnehin aussichtslos scheint, verhindern will. Stattdessen geht es der Behörde um Gerechtigkeit.

Gedreht wurde in der Wüste New Mexicos. Fortgesetzt werden die Arbeiten an anderer Stelle. © AFP/Getty Images/Sam Wasson

"Rust" ist ein Westernfilm. Es geht dabei um den gesetzlosen Harland Rust (gespielt von Alec Baldwin), der seinen 13-jährigen Enkel Lucas rettet. Dieser soll eigentlich gehängt werden, weil - so der Vorwurf - er jemanden versehentlich getötet hat. Die beiden fliehen fortan vor den Behörden und Kopfgeldjägern.

Tragischerweise kam es während des Drehs in der Einöde des US-Bundesstaats New Mexico am 21. Oktober 2021 zu dem Unfall, bei dem Alec Baldwin eigentlich nur eine Waffe in Augenschein nehmen wollte, wie hinterher bekannt wurde. Doch es löste sich versehentlich ein Schuss, der die Kamerafrau Halyna Hutchins traf. Sie starb im Alter von 42 Jahren noch vor Ort.

Auch Regisseur Joel Souza (49) wurde getroffen. Er überstand den Vorfall jedoch mit einer Verletzung an seiner Schulter.

Zu ermitteln war seither, warum sich echte Munition in dem Revolver befand und wer diese eingesetzt hat. Sowohl Baldwin als auch Gutierrez-Reed beteuern, nicht dafür verantwortlich zu sein.

Die Dreharbeiten pausierten seit dem Vorfall. Demnächst sollen sie wieder aufgenommen werden. Dann tritt auch Witwer Matthew Hutchins als ausführender Produzent auf.