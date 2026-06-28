Nach zehn Jahren alles aus und vorbei: "Friends"-Star und Musiker haben sich getrennt
Los Angeles - Ganz still und heimlich: Die bekannte Serienschauspielerin Courteney Cox (62) und der nordirische Musiker Johnny McDaid (49) haben ihre zehnjährige Beziehung beendet - und das bereits vergangenen Jahres.
Wie Mail on Sunday vor wenigen Stunden bekannt gab, habe sich das Paar bereits vor über sechs Monaten einvernehmlich getrennt. Das Beziehungsaus sei dabei harmonisch und völlig ohne mediales Aufsehen erfolgt. Eine offizielle Bestätigung ihrer Trennung gab es bislang noch nicht.
Freunde der Hollywood-Stars erklärten gegenüber dem Newsportal, dass die sich die Lebenswege der beiden in völlig unterschiedliche Richtungen entwickelt hätten. "Das war keine hässliche Trennung", zitierte das Magazin einen Insider. Auch das Magazin PEOPLE bestätigte das Ende ihrer Beziehung.
Trotz Liebesaus würden der Musiker und die 62-Jährige weiteren ein freundschaftliches Verhältnis pflegen, machte eine weitere Quelle deutlich. "Johnny spricht unglaublich positiv über Courteney. Sie hatten eine sehr enge Beziehung und verstehen sich nach wie vor bestens."
Des Weiteren soll der 49-Jährige nach Angaben des Newsportals bereits wieder in festen Händen sein - wer die Glückliche ist, steht noch in den Sternen.
Und auch bei der 62-Jährigen scheint es wieder bergauf zu gehen. Denn: Die Schauspielerin wurde zuletzt mit ihrem "Shining Vale"-Kollegen Greg Kinnear (63) in New York gesichtet.
Leben auf unterschiedlichen Kontinenten: Ihre Beziehung war durch eine Fernbeziehung geprägt
Die "Friends"-Bekanntheit und McDaid lernten sich 2013 über gemeinsame Freunde kennen und lieben - kurz darauf folgte die Verlobung. Etwa drei Jahre nach der Bekanntmachung ihrer Beziehung trennte sich das Paar jedoch.
Die Fortsetzung ihrer Romanze ereignete sich dann 2016. Wie Mail on Sunday berichtete, habe Cox in einem damaligen Interview erklärt, dass ihr diese Auszeit "mehr als gut" getan hätte.
Vor allem die räumliche Distanz zwischen der Schauspielerin und dem Musiker stellte ihre Liebe auf eine Zerreißprobe. Während die 62-Jährige ihre Zeit überwiegend in Los Angeles verbrachte, lebte McDaid in London.
So blieb dem Paar nichts anderes übrig, als zwischen den USA und Großbritannien zu pendeln. Ob ihre Fernbeziehung schlussendlich ein entscheidender Faktor für die Trennung war, ist nicht bekannt.
Titelfoto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP