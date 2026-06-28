Nach zehn Jahren alles aus und vorbei: "Friends"-Star und Musiker haben sich getrennt

Los Angeles - Ganz still und heimlich: Die bekannte Serienschauspielerin Courteney Cox (62) und der nordirische Musiker Johnny McDaid (49) haben ihre zehnjährige Beziehung beendet - und das bereits vergangenen Jahres.

Die "Friends"-Darstellerin Courteney Cox (62) und der Musiker Johnny McDaid (49) sollen sich nach einem Jahrzehnt getrennt haben. © JC OLIVERA / GETTY IMAGES NORDAMERIKA / GETTY IMAGES VIA AFP

Wie Mail on Sunday vor wenigen Stunden bekannt gab, habe sich das Paar bereits vor über sechs Monaten einvernehmlich getrennt. Das Beziehungsaus sei dabei harmonisch und völlig ohne mediales Aufsehen erfolgt. Eine offizielle Bestätigung ihrer Trennung gab es bislang noch nicht.

Freunde der Hollywood-Stars erklärten gegenüber dem Newsportal, dass die sich die Lebenswege der beiden in völlig unterschiedliche Richtungen entwickelt hätten. "Das war keine hässliche Trennung", zitierte das Magazin einen Insider. Auch das Magazin PEOPLE bestätigte das Ende ihrer Beziehung.

Trotz Liebesaus würden der Musiker und die 62-Jährige weiteren ein freundschaftliches Verhältnis pflegen, machte eine weitere Quelle deutlich. "Johnny spricht unglaublich positiv über Courteney. Sie hatten eine sehr enge Beziehung und verstehen sich nach wie vor bestens."

Des Weiteren soll der 49-Jährige nach Angaben des Newsportals bereits wieder in festen Händen sein - wer die Glückliche ist, steht noch in den Sternen.

Und auch bei der 62-Jährigen scheint es wieder bergauf zu gehen. Denn: Die Schauspielerin wurde zuletzt mit ihrem "Shining Vale"-Kollegen Greg Kinnear (63) in New York gesichtet.