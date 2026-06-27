Hypnose live im TV: Mentalist setzt Moderator außer Gefecht
Hamburg - Mentalist Timon Krause (32) war am Freitag zu Gast bei "DAS! Rote Sofa". Was zu dem Repertoire eines guten Gedankenkünstlers gehört? Hypnose. Dafür machte er Moderator Hinnerk Baumgarten (58) kurzerhand zum Versuchskaninchen.
"Du darfst dir eines meiner beiden Augen aussuchen und da draufschauen. Du darfst mir die Hand geben und schaue dann auf deine Hand", bittet Krause den Moderator, während sich die beiden auf einer Couch im TV-Studio gegenüber sitzen. Langsam führt der 32-Jährige die rechte Hand von Baumgarten immer näher zu dessen Gesicht.
Der Fokus des Moderators soll dabei nun immer auf der Innenseite seiner Handfläche bleiben. "Sobald dich deine Handfläche berührt, sollst du die Nackenmuskeln entspannen und ich zähle von drei runter. Die Augen werden schwer", so Krause weiter. Und tatsächlich! Nachdem der 32-Jährige den Countdown runtergezählt hatte, sackt Baumgarten plötzlich zusammen.
Langsam sinkt er mit seinem Oberkörper nach vorne in Richtung Krause, die rechte Hand noch immer vor seinem Gesicht. Die Hypnose scheint also tatsächlich funktioniert zu haben! Doch es kommt noch dicker. Krause beginnt während des Trance-Zustands des Moderators weiter mit ihm zu reden.
"An deinem linken Arm darfst du dir jetzt 20 Heliumballons vorstellen. Sobald ich schnipse, dürfen diese Ballons deinen linken Arm in die Luft ziehen." Und auch diese Aufforderung funktioniert. Unter Hypnose bewegt sich der Arm des Moderators ganz langsam in die Höhe.
Mentalist Timon Krause versetzt Moderator Hinnerk Baumgarten in Hypnose
Es folgt der nächste Schritt. Baumgarten darf die Augen nun wieder aufmachen, befindet sich aber weiterhin im Hypnose-Zustand. Jetzt soll er den rechten Arm ausstrecken und seine Hand zu einer Faust ballen. Danach weist Krause ihn an, sich vorzustellen, dass eine Eisenstange von seiner rechten Schulter aus bis zu seiner geballten Faust führt.
Die Folge: Trotz aller Kraft schafft es Baumgarten nicht, seinen Arm zu biegen. "Es geht nicht", so der 58-Jährige fassungslos. Zum Abschluss der Hypnose wird der Moderator ähnlich wie zu Beginn nochmals in einen tiefen Schlaf versetzt. Nach erneutem runterzählen eines Countdowns ist der 58-Jährige nun wieder bei vollem Bewusstsein.
Noch etwas benommen reckt und streckt er sich. Auch Worte findet Baumgarten noch nicht so leicht. Um die Situation erst einmal sacken zu lassen, moderiert er schließlich den nächsten Beitrag der Sendung an.
Wer die Folge von "DAS! Rote Sofa" verpasst hat, kann diese in der ARD-Mediathek streamen.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa