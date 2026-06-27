Hypnose live im TV: Mentalist setzt Moderator außer Gefecht

Hamburg - Mentalist Timon Krause (32) war am Freitag zu Gast bei " DAS! Rote Sofa ". Was zu dem Repertoire eines guten Gedankenkünstlers gehört? Hypnose. Dafür machte er Moderator Hinnerk Baumgarten (58) kurzerhand zum Versuchskaninchen.

Mentalist Timon Krause (32) wurde als "Best European Mentalist" ausgezeichnet und ist international für seine Bühnenshows und Bücher bekannt. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Du darfst dir eines meiner beiden Augen aussuchen und da draufschauen. Du darfst mir die Hand geben und schaue dann auf deine Hand", bittet Krause den Moderator, während sich die beiden auf einer Couch im TV-Studio gegenüber sitzen. Langsam führt der 32-Jährige die rechte Hand von Baumgarten immer näher zu dessen Gesicht.

Der Fokus des Moderators soll dabei nun immer auf der Innenseite seiner Handfläche bleiben. "Sobald dich deine Handfläche berührt, sollst du die Nackenmuskeln entspannen und ich zähle von drei runter. Die Augen werden schwer", so Krause weiter. Und tatsächlich! Nachdem der 32-Jährige den Countdown runtergezählt hatte, sackt Baumgarten plötzlich zusammen.

Langsam sinkt er mit seinem Oberkörper nach vorne in Richtung Krause, die rechte Hand noch immer vor seinem Gesicht. Die Hypnose scheint also tatsächlich funktioniert zu haben! Doch es kommt noch dicker. Krause beginnt während des Trance-Zustands des Moderators weiter mit ihm zu reden.

"An deinem linken Arm darfst du dir jetzt 20 Heliumballons vorstellen. Sobald ich schnipse, dürfen diese Ballons deinen linken Arm in die Luft ziehen." Und auch diese Aufforderung funktioniert. Unter Hypnose bewegt sich der Arm des Moderators ganz langsam in die Höhe.