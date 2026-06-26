Nach intimem Plausch mit Schwiegermutter: Wird Harry Styles etwa bald Vater?
Hampstead Heath (London/Vereinigtes Königreich) - Nanu, ist da etwa ein Baby im Busch? Während sich Popstar Harry Styles (32) voll und ganz auf seine diesjährige "Together, Together"-Tour konzentriert, wurde seine Verlobte Zoë Kravitz (37) im Gespräch mit seiner Mutter Anne Twist (58) gesichtet. Bei dem Treffen soll es um den zukünftigen Nachwuchs der beiden gegangen sein.
Zuletzt begeisterte der "Watermelon Sugar"-Interpret und dreifache Grammy-Gewinner seine Fans im Wembley-Stadion in London. Zu seinen Auftritten wird Styles stets von seiner rund fünf Jahre älteren Partnerin begleitet.
Während seiner Zeit auf der Londoner Bühne nutzte die Schauspielerin die Gelegenheit, mit ihrer Schwiegermutter zu plaudern.
Wie das Newsportal "heat" von diversen Quellen erfuhr, könne es Twist kaum abwarten, Großmutter zu werden. "Anne ist absolut begeistert, dass Zoë ihre Schwiegertochter wird", betonte ein Insider.
Die 58-Jährige sei fest davon überzeugt, dass die Baby-Planung nur eine "Frage der Zeit" sei - es könne schneller gehen als gedacht. "Anne war überrascht, wie traditionell Zoë ist, und sie glaubt, dass sie eine fantastische Mutter wäre", fügte die Quelle hinzu. Die 58-Jährige glaube fest daran, dass ihr Sohn endlich seine Traumfrau gefunden habe.
Styles Mutter gehe laut einem Insider fest davon aus, dass die Familie des 32-Jährigen und seiner Verlobten recht groß werde, sobald die beiden erst einmal Nachwuchs bekommen hätten.
Der Brite ist sich über seine Zukunft sehr sicher: "Ich möchte eine Familie"
Die Liebesgeschichte zwischen dem britischen Sänger und der 37-Jährigen starte vor rund einem Jahr, als die beiden Berühmtheiten zusammen in der italienischen Hauptstadt gesichtet wurden. Im Laufe der Zeit zeigten sich die Stars immer wieder Hand in Hand in der Öffentlichkeit.
Im April dieses Jahres folgte dann die Verlobung der Hollywood-Stars. "Anne ist überglücklich, dass die beiden einander gefunden haben. Sie freut sich schon sehr darauf, mehr Zeit mit Zoë zu verbringen", betonte die Quelle.
Wie es für die Frischverlobten weitergeht, ist noch ungewiss. Fest steht, dass Styles bereits jetzt schon genau Vorstellungen von seiner Zukunft hat.
"Ich möchte ein erfülltes Leben führen und großartige Beziehungen zu anderen Menschen haben … Ich möchte tiefe Freundschaften pflegen. Ich möchte eine Familie. Ich möchte all das", zitierte das Newsportal den Sänger.
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