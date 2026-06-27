Schreckmoment beim Konzert: Harry Styles klappt auf Bühne zusammen, kurz darauf ringt er nach Luft
Wembley (Vereinigtes Königreich) - Im Rahmen seiner "Together, Together. 2026"-Tour heizte der weltberühmte Popstar Harry Styles (32) dem Londoner Wembley-Stadion am vergangenen Freitag so ordentlich ein - dass ihm die Hitze selbst zu Kopf steigen würde, damit hätte er wohl nicht gerechnet.
Bereits seit Mai dieses Jahres reist der 32-jährige "Adore You"-Interpret um die Welt, um vor hunderttausenden Fans brandneue Songs und geliebte Welthits zu performen. Im Zuge seiner Tournee schlug der Sänger nun auch den Weg in seine Heimatstadt London ein.
Während viele Fans sehnsüchtig und völlig verschwitzt vor den Toren des Stadions ausharrten, probte Styles bereits die Acts für den Abend – wie seinen weltbekannten Klassiker "Watermelon Sugar" und den Indie-Song "Golden". Nach stundenlangem Warten war es schließlich so weit: Harry Styles betrat gegen 20 Uhr die Bühne.
Zunächst verlief das Konzert, wie jedes andere auch. Die "Harries" tobten und sangen die Hits des Sängers lauthals mit. Doch die extreme Hitze, die sich über den Tag angestaut hatte, machte sich nach und nach bemerkbar. Wie Daily Mail berichtete, knackte die Stadt an diesem Tag die 37,5 Grad – einer der heißesten Junitage überhaupt.
Dieser britische Hitzerekord ging an dem Star nicht spurlos vorbei. Ein auf TikTok aufgetauchtes Video zeigte nun, wie sehr Styles mit der brühenden Wärme zu kämpfen hatte. Während seiner Performance zu "As It Was" schnappte sich der Star eine Trinkflasche, nahm einen kräftigen Hieb und spie einen Teil der Flüssigkeit wieder aus.
Kurz nach dem augenscheinlich harmlos wirkenden Move fasste sich Styles an den Bauch und fiel zu Boden. Mehrere Sekunden lag der Sänger auf der Bühne - seine Fans in Panik. Kurze Zeit später stand der 32-Jährige wieder auf und performte weiter.
"Ich hätte beinahe einen Herzinfarkt bekommen, als ich den Livestream gesehen habe!! Ich dachte, er wäre vor Hitze oder Erschöpfung zusammengebrochen", berichtete ein Fan dem Newsportal.
Fans machten sich bereits zum Beginn der Show um den Sänger Sorgen
Die erschreckende Aufnahme des Sängers erreichte auf TikTok bereits über 30.000 Menschen. Zahlreiche Fans des Musikers und Plattform-Nutzer waren über den Gesundheitszustand des Briten besorgt. "Ich habe mir einen Moment wirklich Sorgen um ihn gemacht", kommentierte ein User unter dem Clip.
Viele "Harries" machten sich bereits zu Beginn der Show Gedanken um den 32-Jährigen. Denn: Trotz der hohen Temperaturen von weit über 30 Grad trug der Sänger eine Jacke auf der Bühne. Als er diese binnen weniger Minuten wieder auszog, war sein Rücken bereits schweißgebadet.
Nach dem Vorfall hagelte es heftige Kritik seitens der Fans. "Wo sind die Sanitäter?", fragte sich eine fassungslose Nutzerin. Mehrere Konzertbesucher bestätigten, dass nach dem Vorfall keinerlei Hilfsmaßnahmen eingeleitet worden seien.
Titelfoto: Fotomontage/TikTok/Screenshot/adoreyoualice