Schreckmoment beim Konzert: Harry Styles klappt auf Bühne zusammen, kurz darauf ringt er nach Luft

Wembley (Vereinigtes Königreich) - Im Rahmen seiner "Together, Together. 2026"-Tour heizte der weltberühmte Popstar Harry Styles (32) dem Londoner Wembley-Stadion am vergangenen Freitag so ordentlich ein - dass ihm die Hitze selbst zu Kopf steigen würde, damit hätte er wohl nicht gerechnet.

Der britische Popstar Harry Styles (32) sorgte am Freitagabend im Londoner Wembley-Stadion für einen kurzen Schockmoment … © Fotomontage/TikTok/Screenshot/adoreyoualice

Bereits seit Mai dieses Jahres reist der 32-jährige "Adore You"-Interpret um die Welt, um vor hunderttausenden Fans brandneue Songs und geliebte Welthits zu performen. Im Zuge seiner Tournee schlug der Sänger nun auch den Weg in seine Heimatstadt London ein.

Während viele Fans sehnsüchtig und völlig verschwitzt vor den Toren des Stadions ausharrten, probte Styles bereits die Acts für den Abend – wie seinen weltbekannten Klassiker "Watermelon Sugar" und den Indie-Song "Golden". Nach stundenlangem Warten war es schließlich so weit: Harry Styles betrat gegen 20 Uhr die Bühne.

Zunächst verlief das Konzert, wie jedes andere auch. Die "Harries" tobten und sangen die Hits des Sängers lauthals mit. Doch die extreme Hitze, die sich über den Tag angestaut hatte, machte sich nach und nach bemerkbar. Wie Daily Mail berichtete, knackte die Stadt an diesem Tag die 37,5 Grad – einer der heißesten Junitage überhaupt.

Dieser britische Hitzerekord ging an dem Star nicht spurlos vorbei. Ein auf TikTok aufgetauchtes Video zeigte nun, wie sehr Styles mit der brühenden Wärme zu kämpfen hatte. Während seiner Performance zu "As It Was" schnappte sich der Star eine Trinkflasche, nahm einen kräftigen Hieb und spie einen Teil der Flüssigkeit wieder aus.

Kurz nach dem augenscheinlich harmlos wirkenden Move fasste sich Styles an den Bauch und fiel zu Boden. Mehrere Sekunden lag der Sänger auf der Bühne - seine Fans in Panik. Kurze Zeit später stand der 32-Jährige wieder auf und performte weiter.

"Ich hätte beinahe einen Herzinfarkt bekommen, als ich den Livestream gesehen habe!! Ich dachte, er wäre vor Hitze oder Erschöpfung zusammengebrochen", berichtete ein Fan dem Newsportal.