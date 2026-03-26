Neues Buch von Sophie Passmann: Doch alle wollen nur ihren Lippenstift

Berlin - Popkultur-Expertin Sophie Passmann (32) sorgt nicht nur mit ihrem neuen Buch "Wie kann sie nur?" für Gesprächsstoff, sondern auch mit ihrem Lippenstift. Auf Instagram zeigt die Autorin, wie der Look gelingt.

Sophie Passmanns Fans wollen vor allem eines: ihren Lippenstift-Look. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/sophiepassmann, Jan Woitas/dpa

Die Moderatorin, die unter anderem durch Auftritte bei Joko & Klaas bekannt wurde, beschäftigt sich in ihrem Buch damit, wie Frauen – insbesondere online – für ihr Aussehen und Verhalten beurteilt werden.

Die 32-Jährige verbindet die Veröffentlichung geschickt mit einem Beauty-Highlight: Die PR-Box zu ihrem Buch enthält neben ihrem Buch und einem Shirt mit der Aufschrift "complex female character" vor allem einen Lipliner und Lippenstift von M.A.C.

In ihren Instagram-Storys zeigt die Podcasterin regelmäßig ihre Make-up-Routine. Besonders ihre Fans lieben ihren aktuellen im Stil der 2000er Jahre, mit dünn gezupften Augenbrauen und dunkel umrandeten Lippen.

Zum Buchrelease hat sie zusammen mit M.A.C. ihre eigene Lip-Combo vorgestellt: der Lipliner in der Farbe "Stone" und der matte Lippenstift in "Acting Natural".