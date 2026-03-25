Von Dick Brave bis Seal: Diese Stars kommen 2026 zum "Stadtpark Open Air"

Hamburg - Die Kult-Konzertreihe " Stadtpark Open Air " geht 2026 in seine 51. Saison, die am 16. Mai wie jedes Jahr traditionell von Lotto King Karl (59) und seinen "Barmbek Dream ​Boys" eingeleitet wird. Mit dabei sind auch wieder einige Weltstars wie Seal (63), Charlie Puth (34) sowie die Bands "Foreigner", "ZZ Top" und "Madness". Die ersten Konzerte sind bereits ausverkauft.

Die Kult-Konzertreihe "Stadtpark Open Air" begeistert seit 1975 jedes Jahrs aufs Neue Tausende Menschen. © Fabian Lippke

Mehr als 35 Konzerte laden auch in diesem Jahr wieder in das "grüne Wohnzimmer" ein, welches als eine der schönsten Freilichtbühnen in ganz Europa gilt.

Nicht wenige der zahlreichen Weltstars, die bereits das Vergnügen hatten, beim "Stadtpark Open Air" aufzutreten, gerieten noch während ihrer Konzerte ins Schwärmen.

Aber nicht nur der Ort, sondern auch die Konzerte an sich erfreuen sich aufgrund ihrer "Wohnzimmeratmosphäre" seit Jahren großer Beliebtheit. Und das über die grünen Hecken hinaus: Nicht selten wird um das Konzertgelände herum auf Picknickdecken der Musik gelauscht oder sogar das Tanzbein geschwungen.

Geboten wird auch in diesem Jahr ein buntes Programm aus nationalen und internationalen Gästen. Bis Mitte September treten unter anderem Künstler und Künstlerinnen wie Glen Hansard ("The Frame"), Madsen, Nena, Xavier Rudd und The BossHoss auf.

Zum ersten Mal dabei ist Dick Brave mit seiner Band "The Backbeats", der nach 12 Jahren Funkstille nun seinem Alter Ego Sasha (54) nacheifert, der im Stadtpark bereits mehrfach aufgetreten ist. Mit seinem am 23. Januar 2026 erschienenen Doppelalbum "Back For Good" knüpft Brave an alte Erfolge an und interpretiert sowohl ikonische Comeback-Hits als auch legendäre Durchbruchssongs neu im typischen Rockabilly-Sound.

Sein Konzert im Rahmen der "Back for More - Open Air Tour 2026" am 16. August gehört zu den wenigen, die bereits ausverkauft sind.