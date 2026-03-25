Tränen bei "Shopping Queen": Britta ist von Melissas Look "überwältigt"

Oberhausen - Bei " Shopping Queen " im Ruhrgebiet ( NRW ) wird es diese Woche richtig emotional! Kandidatin Britta ist von Melissas Look so überwältigt, dass sie sogar zu Tränen gerührt wird.

Emotion pur: Kandidatin Britta (54) kann ihre Tränen nach Melissas Auftritt nicht zurückhalten. © RTL+

Unter dem Motto: "Eleganz trifft Coolness – finde dein perfektes Fashion-Duo aus Anzug und Sneakern" ist Melissa (31) am Mittwoch in Oberhausen an der Reihe.

Auf dem Laufsteg zeigt sich dann: Die Mühe hat sich gelohnt. Guido ist begeistert und lobt ihren Look deutlich: "Damit springt die ganz weit nach vorne."

Auch die Mitstreiterinnen sind beeindruckt, allen voran Britta (54). Sie ist "überwältigt" und kann ihre Emotionen kaum zurückhalten. Schließlich läuft sie sogar schluchzend auf die Bühne, um Melissa zu umarmen: "Ehrlich so süß, wie die aussieht, Hammer."

Später erklärt Britta, warum sie so bewegt ist: "Meine Mutter war auch so ein Typ. Die hat mich ja sehr jung bekommen und die sah genauso aus. Das hat mich jetzt einfach auch emotional absolut umgehauen."

Und tatsächlich: Ein Foto von Brittas Mutter zeigt große Ähnlichkeit mit Melissa. Beide haben ähnliche Gesichtszüge. Lange dunkle Haare, eine schlanke Figur und dunkle Augen.