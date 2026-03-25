Tränen bei "Shopping Queen": Britta ist von Melissas Look "überwältigt"
Oberhausen - Bei "Shopping Queen" im Ruhrgebiet (NRW) wird es diese Woche richtig emotional! Kandidatin Britta ist von Melissas Look so überwältigt, dass sie sogar zu Tränen gerührt wird.
Unter dem Motto: "Eleganz trifft Coolness – finde dein perfektes Fashion-Duo aus Anzug und Sneakern" ist Melissa (31) am Mittwoch in Oberhausen an der Reihe.
Auf dem Laufsteg zeigt sich dann: Die Mühe hat sich gelohnt. Guido ist begeistert und lobt ihren Look deutlich: "Damit springt die ganz weit nach vorne."
Auch die Mitstreiterinnen sind beeindruckt, allen voran Britta (54). Sie ist "überwältigt" und kann ihre Emotionen kaum zurückhalten. Schließlich läuft sie sogar schluchzend auf die Bühne, um Melissa zu umarmen: "Ehrlich so süß, wie die aussieht, Hammer."
Später erklärt Britta, warum sie so bewegt ist: "Meine Mutter war auch so ein Typ. Die hat mich ja sehr jung bekommen und die sah genauso aus. Das hat mich jetzt einfach auch emotional absolut umgehauen."
Und tatsächlich: Ein Foto von Brittas Mutter zeigt große Ähnlichkeit mit Melissa. Beide haben ähnliche Gesichtszüge. Lange dunkle Haare, eine schlanke Figur und dunkle Augen.
"Shopping Queen": Melissa gerät beim Shoppen ordentlich unter Druck
Bevor es auf den Laufsteg ging, war für Melissa ganz schön Stress angesagt. Direkt im ersten Laden probierte sie gleich vier verschiedene Anzüge an und verlor dabei viel Zeit und Nerven.
Am Ende fiel die Wahl auf einen weißen Anzug kombiniert mit pastellgelben Schuhen, einer bunten Tasche und einem ebenfalls pastellgelben Oberteil. Doch die Zeit wurde knapp: Für Friseur, Accessoires und Make-up blieb ihr nur noch rund eine Stunde.
Während Melissa für Schmuck im Laden versank, wurde ihre Begleitung Alice draußen zunehmend nervös: "Was ist da los? […] Wir müssen jetzt richtig Vollgas geben."
Trotz des Zeitdrucks schaffte die gebürtige Griechin alles gerade so innerhalb der vier Stunden und gab ihr komplettes Budget von 500 Euro aus. Am Ende sackte sie starke 37 Punkte ein – aktuell das beste Ergebnis der Woche.
Wer sich den Titel "Shopping Queen" im Ruhrgebiet holt, entscheidet sich im Finale am Freitag mit der Wertung von Guido. Die Sendung läuft montags bis freitags um 15 Uhr auf VOX oder online bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+