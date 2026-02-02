Nina Chuba muss Podcast verschieben: "Feste Überzeugung, dass ich todkrank bin"

Hamburg - In ihrem Podcast "Die Leute lieben das" sprechen Sängerin Nina Chuba (27) und ihr Drummer Momme Hitzemann (24) offen über mentale Gesundheit. So auch in der aktuellen Folge, in der die Musikerin offenbart, dass es ihr in den vergangenen Wochen psychisch nicht gut ging.

Aktuell befindet sich Nina Chuba (27) in einer Pause von der Bühne. © Bodo Schackow/dpa

Aus diesem Grund erschien die neue Episode ausnahmsweise nicht wie gewohnt am Donnerstag, sondern erst am Freitag. Fast wäre sie ganz ausgefallen, wie Hitzemann verrät.

Grund dafür war Nina Chubas Gesundheitszustand. "Nachdem wir letzte Woche unsere Folge aufgenommen haben, das war an dem Tag, wo ich auch aus Sri Lanka gelandet bin, habe ich direkt nochmal eine kleine Reise unternommen", so die Sängerin.

Eine Reise allerdings nicht geografischer, sondern emotionaler Natur: "Ich hab mein Emotional Baggage eingepackt und bin ins Tal der Tränen gereist."

Wie schwer diese Phase war, macht sie gleich danach deutlich: "Ich hatte ein emotionales Tief, wie ich es bisher erst ungefähr dreimal in meinem Leben gespürt habe. Es hat mich richtig, richtig gepackt." Chuba vermutet, dass sie in ein "verspätetes Tour- und Album-Down" gefallen ist.

Besonders belastend sei ihre Hypochondrie gewesen: "Ich bin ganz schlimm hereingerutscht – schlimmer denn je", erzählt Chuba. "Ich war die letzte Woche der festen Überzeugung, dass ich todkrank bin und bin jeden Abend mit dem Gedanken eingeschlafen, dass ich nicht mehr viel Zeit habe."