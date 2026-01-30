Doppelte Late Night und neue Shows: RTL setzt weiter auf Stefan Raab
Köln - RTL setzt die Zusammenarbeit mit Stefan Raab (59) fort und plant für 2026 gleich mehrere neue Formate.
Wie der Kölner Sender mitteilt, stehen eine ausgebaute Late-Night-Struktur, neue Primetime-Shows am Samstagabend sowie ein umfangreiches Archivangebot auf RTL+ im Fokus.
"Die Stefan Raab Show" bekommt feste Sendetermine und wird in eine regelmäßige Programmstruktur überführt. Ab Dienstag (10. Februar) ist der Entertainer zweimal wöchentlich zu sehen.
Seine Sendung läuft dann dienstags um 22 Uhr exklusiv auf RTL+ sowie donnerstags um 23.15 Uhr bei RTL und ebenfalls auf RTL+.
Auch am Samstagabend soll Stefan stets zu sehen sein: Für das Frühjahr 2026 ist eine neue Ausgabe von "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" angekündigt.
Weitere Show-Premiere und Ausbau des Raab-Archivs
Mit "Wer weiß wie wann was war?" startet zusätzlich ein weiteres Primetime-Format. Das Show-Quiz wird von Stefan Raab gemeinsam mit Barbara Schöneberger (51) moderiert und greift Fragen, Musik und Themen aus rund 50 Jahren Zeitgeschichte auf.
Parallel dazu baut RTL ein Archivangebot rund um Stefan Raab auf. Geplant ist, schrittweise alle von ihm entwickelten Shows seit 1999 bereitzustellen.
Dazu zählen unter anderem TV total, verschiedene Event-Shows sowie Schlag den Raab. Die Inhalte sollen sowohl auf RTL+ als auch auf YouTube abrufbar sein und fortlaufend ergänzt werden.
Produziert werden die neuen Formate von Raab Entertainment im Auftrag von RTL.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa