Doppelte Late Night und neue Shows: RTL setzt weiter auf Stefan Raab

Köln - RTL setzt die Zusammenarbeit mit Stefan Raab (59) fort und plant für 2026 gleich mehrere neue Formate.

Mehr Präsenz bei RTL: Stefan Raab (59) übernimmt ab 2026 feste Late-Night-Termine und neue Primetime-Formate. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie der Kölner Sender mitteilt, stehen eine ausgebaute Late-Night-Struktur, neue Primetime-Shows am Samstagabend sowie ein umfangreiches Archivangebot auf RTL+ im Fokus.

"Die Stefan Raab Show" bekommt feste Sendetermine und wird in eine regelmäßige Programmstruktur überführt. Ab Dienstag (10. Februar) ist der Entertainer zweimal wöchentlich zu sehen.

Seine Sendung läuft dann dienstags um 22 Uhr exklusiv auf RTL+ sowie donnerstags um 23.15 Uhr bei RTL und ebenfalls auf RTL+.

Auch am Samstagabend soll Stefan stets zu sehen sein: Für das Frühjahr 2026 ist eine neue Ausgabe von "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" angekündigt.