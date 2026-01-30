Atzen-Look statt Schürze: Markus sorgt beim "Perfekten Dinner" für Unterhaltung pur
Aachen - Finale im Dreiländereck: Radiomoderator Markus (37) will bei "Das perfekte Dinner" nicht nur mit seinen Kochkünsten überzeugen, sondern auch seinen "Pflichten als Entertainer nachkommen".
Dazu gehören Konfetti, Gitarren-Einlage und Verkleidungen. Für seinen "Musikalischen Abend" will Markus sogar, dass seine Gäste sich entsprechend verkleiden.
Gesagt, getan: Alida (68) kommt im Star-Look, Kevin (29) und Kim (32) setzen auf Hippie-Vibes und Bastian (29) erscheint geschniegelt im Opern-Stil mit Hemd und Fliege.
Markus selbst bleibt dem Atzen-Outfit treu. Er orientiert sich am Festival-Look und öffnet seinen Gästen in Unterhemd, Vokuhila-Perücke und Skibrille die Tür. Seifenblasen-Pistolen-Einlage inklusive.
Die Stimmung ist schnell locker, Gelächter garantiert. Aber klar: Bei all der Show wollen die Gäste am Ende vor allem eins – gutes Essen.
"Markus hat uns für heute einiges versprochen", sagt Alida gespannt. Ob er das auch auf dem Teller abliefert, zeigt sich später.
Der musikalische Geschmackstest: Trifft Markus den richtigen Ton?
Markus improvisiert sich gerne durchs Leben, wie er sagt. Er findet, "Musik und Kochen haben sehr viel gemeinsam".
Das spiegelt sich auch im Menü passend zum Thema "Musik" wider. Zur Vorspeise gibt es gebratenen Thunfisch an Wassermelone mit Sushi-Jus. Danach folgt Roulade in Rotweinsoße mit dreierlei Gemüse und Pommes.
Zum Abschluss serviert Markus eine Mascarpone-Creme im "Himbeer-Himmel" mit Spekulatius-Crossies.
Unterm Strich kommt das Menü gut an: Vor allem Hauptgang und Vorspeise überzeugen. Kim schwärmt vom Fleisch "super, super lecker". Alida ist beim Dessert etwas kritischer: "Ich fand es ein bisschen hingeklatscht."
Am Ende sammelt Markus gute 32 Punkte und landet gemeinsam mit Kim auf Platz zwei. Der Wochensieg geht an Bastian, der sich mit 35 Punkten bereits am ersten Abend an die Spitze gekocht hatte.
"Das perfekte Dinner" aus Aachen (und Umgebung) seht Ihr ab 19 Uhr auf VOX. Alle fünf Folgen der Kochshow aus dieser Woche gibt es schon jetzt auf RTL+ im Stream.
Titelfoto: Screenshot/RTL+