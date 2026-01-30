Atzen-Look statt Schürze: Markus sorgt beim "Perfekten Dinner" für Unterhaltung pur

Aachen - Finale im Dreiländereck: Radiomoderator Markus (37) will bei " Das perfekte Dinner " nicht nur mit seinen Kochkünsten überzeugen, sondern auch seinen "Pflichten als Entertainer nachkommen".

Gute Stimmung vorab: Markus (37, r.) öffnet seinen Gästen mit einer Seifenblasenpistole die Tür. © Screenshot/RTL+

Dazu gehören Konfetti, Gitarren-Einlage und Verkleidungen. Für seinen "Musikalischen Abend" will Markus sogar, dass seine Gäste sich entsprechend verkleiden.

Gesagt, getan: Alida (68) kommt im Star-Look, Kevin (29) und Kim (32) setzen auf Hippie-Vibes und Bastian (29) erscheint geschniegelt im Opern-Stil mit Hemd und Fliege.

Markus selbst bleibt dem Atzen-Outfit treu. Er orientiert sich am Festival-Look und öffnet seinen Gästen in Unterhemd, Vokuhila-Perücke und Skibrille die Tür. Seifenblasen-Pistolen-Einlage inklusive.

Die Stimmung ist schnell locker, Gelächter garantiert. Aber klar: Bei all der Show wollen die Gäste am Ende vor allem eins – gutes Essen.

"Markus hat uns für heute einiges versprochen", sagt Alida gespannt. Ob er das auch auf dem Teller abliefert, zeigt sich später.