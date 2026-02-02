"Wer weiß denn sowas?" fliegt aus dem Programm: Das steckt dahinter

Hamburg - Los geht's: " Wer weiß denn sowas? " startet in eine neue Quiz-Woche. Wie gewohnt läuft die Vorabend-Sendung um 18 Uhr im Ersten. Moderator Kai Pflaume (58) und die Teamkapitäne Bernhard Hoëcker (55) sowie Wotan Wilke Möhring (58) begrüßen erneut zahlreiche prominente Gäste. Doch es gibt eine Ausnahme in dieser Woche.

Am Montag, dem 2. Februar 2026 sind die "Let's Dance"-Juroren Motsi Mabuse (44, 2.v.r.) und Joachim Llambi (61, 2.v.l.) bei "Wer weiß denn sowas?" zu Gast. © ARD/NDR/UFA SHOW & FACTUAL/Morris Mac Matzen

Normalerweise läuft die Sendung von Montag bis Freitag. In der Woche vom 2. bis 6. Februar 2026 gibt es jedoch eine Änderung: Am Freitag wird keine neue Folge über die Bildschirme flimmern. Stattdessen gibt es die Übertragung der Olympischen Spiele.

Am Montag, dem 2. Februar läuft jedoch erst einmal alles wie gewohnt. Zum Wochenstart gibt es ein echtes Staraufgebot! Kurz vor Start der neuen Staffel treten die "Let's Dance"-Juroren Motsi Mabuse (44) und Joachim Llambi (61) gegeneinander an.



Seit über zehn Jahren nehmen die beiden die Tanzleistungen der Promis unter die Lupe. Bevor sie ab dem 26. Februar wieder über Cha-Cha-Cha, Rumba und Co. urteilen, geht es für sie beim Quizzen erst einmal selbst ans Eingemachte.

Am Dienstag wird es dann humorvoll. Im Comedy-Duell treffen Moritz Neumeier (38) und Fred Costea (32) aufeinander. Beide stehen seit vielen Jahren erfolgreich mit ihrem Programm auf der Bühne. Doch in der ARD-Show zählt nicht der beste Gag, sondern das Wissen.