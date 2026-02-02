"Wer weiß denn sowas?" fliegt aus dem Programm: Das steckt dahinter
Hamburg - Los geht's: "Wer weiß denn sowas?" startet in eine neue Quiz-Woche. Wie gewohnt läuft die Vorabend-Sendung um 18 Uhr im Ersten. Moderator Kai Pflaume (58) und die Teamkapitäne Bernhard Hoëcker (55) sowie Wotan Wilke Möhring (58) begrüßen erneut zahlreiche prominente Gäste. Doch es gibt eine Ausnahme in dieser Woche.
Normalerweise läuft die Sendung von Montag bis Freitag. In der Woche vom 2. bis 6. Februar 2026 gibt es jedoch eine Änderung: Am Freitag wird keine neue Folge über die Bildschirme flimmern. Stattdessen gibt es die Übertragung der Olympischen Spiele.
Am Montag, dem 2. Februar läuft jedoch erst einmal alles wie gewohnt. Zum Wochenstart gibt es ein echtes Staraufgebot! Kurz vor Start der neuen Staffel treten die "Let's Dance"-Juroren Motsi Mabuse (44) und Joachim Llambi (61) gegeneinander an.
Seit über zehn Jahren nehmen die beiden die Tanzleistungen der Promis unter die Lupe. Bevor sie ab dem 26. Februar wieder über Cha-Cha-Cha, Rumba und Co. urteilen, geht es für sie beim Quizzen erst einmal selbst ans Eingemachte.
Am Dienstag wird es dann humorvoll. Im Comedy-Duell treffen Moritz Neumeier (38) und Fred Costea (32) aufeinander. Beide stehen seit vielen Jahren erfolgreich mit ihrem Programm auf der Bühne. Doch in der ARD-Show zählt nicht der beste Gag, sondern das Wissen.
"Wer weiß denn sowas?": Diese Promis sind am Mittwoch und Donnerstag in der Sendung zu Gast
Sportlich wird es am Mittwoch beim Duell zweier Wintersport-Legenden. Markus Wasmeier (62), zweifacher Olympiasieger im Skisport und bekannt für seine pointierten Analysen des alpinen Geschehens, trifft auf Severin Freund (37).
Der frühere Weltcupsieger im Skispringen ist heute ein gefragter Experte im ZDF und stellt sich nun seiner Konkurrenz bei "Wer weiß denn sowas?".
Für die letzte Folge der Woche stehen am Donnerstag zwei bekannte Gesichter aus der deutschen TV-Welt im Rampenlicht. Iris Mareike Steen (34), seit 2010 fester Bestandteil von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und dort als Lilly Seefeld bekannt, tritt gegen Svenja Jung (32) an.
Die Schauspielerin feierte 2022 mit der ZDF-Eventserie "Der Palast" große Erfolge und war zuletzt im Erotik-Thriller "Fall for me" auf Netflix sowie im ARD-Psychodrama "naked" zu sehen.
Die Quizsendung "Wer weiß denn sowas?" läuft immer montags bis freitags, um 18 Uhr, im Ersten und auf Abruf in der ARD-Mediathek.
Titelfoto: ARD/NDR/UFA SHOW & FACTUAL/Morris Mac Matzen