Obdachloser heiratet Millionärin: Ist er auf ihr Geld aus?

Lüneburg/Stuttgart - Diese Liebe hat für Schlagzeilen gesorgt! Am 15. September 2023 hat der Ex-Obdachlose und gebürtige Lüneburger Michael "Micha" Richter (50) die Millionärin Katja Richter (50) geheiratet. In der VOX-Dokumentation "Wo die Liebe hinfällt" (Folge 13) wurde das ungleiche Paar über ein Jahr bei dem Auf und Ab ihrer unstetigen Beziehung begleitet.

Ein Jahr nach ihrem Kennenlernen heiraten Katja und Micha im September 2023 – doch es kriselt. © RTL

Kennengelernt haben sich Katja und Micha in einer Klinik in Stuttgart. Nach dem Tod seiner geliebten Hündin Gina – mit der er 12 Jahre gemeinsam auf der Straße gelebt hat – brach Micha am Bahnhof zusammen und wurde in eine Akutklinik eingewiesen.

Dort trifft er erstmals auf Katja, die aufgrund von psychischen Problemen sich selbst Hilfe geholt hatte. Für die Tochter eines erfolgreichen Buchbinders war es sofort Liebe. Umso größer war der Schock, als Micha ihr offenbarte, dass er seit über 30 Jahren auf der Straße lebt.

"Ich hatte einen Heulkrampf", erinnert sich Katja in der VOX-Show. Doch trotz aller Widerstände probierten es die beiden miteinander.



"Ich kann Katja vertrauen, das konnte ich vorher gar nicht. Wenn ich vor irgendetwas Angst habe, muss ich nur ihre Hand nehmen und dann geht es", erzählt Micha zu Beginn der Sendung.

Auf ihr Geld sei er absolut nicht aus, was viele Kritiker – einschließlich Katjas Vater – gedacht haben: "Die Leute denken, der Penner hat jetzt ein Bett, die Olle hat Millionen. Die Welt ist heile, aber das ist es nicht."