Ohne Filter und Schminke: GNTM-Model zeigt sich ungeschönt auf Social Media

Zypern - Influencerin Romina Palm (26) zeigt auf Instagram unverblümt ihre Hautprobleme und erntet dafür von ihren Fans viel Lob.

In ihrer Instagram-Story zeigt Influencerin Romina Palm (26) die Realität hinter Make-up und Filtern. © Bildmontage: Instagram Screenshot/ rominapalm

Auf dem Video in ihrer Story am Sonntag zeigt Romina ganz ehrlich die Unreinheiten auf ihrem Gesicht und schreibt dazu: "Einmal reine Haut haben, das wäre doch mal was."

Schon seit ihrem 14. Lebensjahr kämpft Romina mit Akne. Mal sei es schlimmer, mal weniger auffällig, aber verschwunden sei das Problem nie.

Genau diese Offenheit beeindruckt ihre Fans. Zahlreiche Follower schrieben ihr direkt zurück und bedankten sich: "Ich finde das so toll und ehrlich von dir. Kämpfe seit einiger Zeit auch mit meiner Haut und irgendwie fühlt man sich dann nicht so alleine damit."

Die Reaktionen zeigen: Die Einblicke helfen nicht nur Romina selbst, sondern auch anderen, die mit Hautproblemen zu kämpfen haben.