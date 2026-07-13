"Okay, die Nase muss ich noch brechen": Prinz Marcus sorgt nach Knutsch-Clip für Entsetzen
Palma de Mallorca (Spanien) - Was war denn das? Bereits mehrfach sorgte Prinz Marcus von Anhalt (59) für ordentlich Aufsehen im Netz - und das nicht im positiven Sinne. Nun scheint er den Vogel wieder abgeschossen zu haben: Augenscheinlich beschwipst filmte er sich mit Georgina Fleur (36) sowie der Reality-Bekanntheit Melissa Alicja Hofman (30) auf Mallorca und schockierte seine Follower infolgedessen mit abwertenden Kommentaren.
In einer Instagram-Story zeigte sich der umstrittene Unternehmer, der vor allem durch seinen exzentrischen Lebensstil und seine provokanten Aktionen für Schlagzeilen sorgt, zusammen mit den Frauen in einer mallorquinischen Villa.
Die Stimmung der drei schien ausgelassen. "Georgina hat uns schon wieder so viel Alkohol gegeben, dass wir nicht mehr Herr unserer Sinne sind", witzelte Prinz Marcus in die Kamera.
Besonders auffällig bei seinen Videos: Melissa, die sich durch das Format "Realitystar Academy" einen Namen im TV machte, schien dem selbsternannten Prinzen kaum von der Seite weichen zu wollen. Besonders fragwürdig wurden die Aufnahmen, als sich die 30-Jährige und der fast doppelt so alte Unternehmer intime Küsse gaben.
Mit einem breiten Grinsen blickte der 59-Jährige in die Kamera und fragte seine Fans: "Meint ihr, die passt zu mir?" Noch bevor einer der Anwesenden reagieren konnte, setzte Marcus einen noch drauf und kommentierte abwertend Melissas Aussehen.
"Okay, die Nase muss ich noch brechen, dass sie kleiner wird bei der OP", betonte er und schaute dabei immer wieder zur 30-Jährigen.
Sowohl die TV-Bekanntheit selbst als auch ihre Freundin Georgina reagierten nicht auf die Äußerungen. Stattdessen folgte ein inniger Speichelaustausch zwischen ihm und Melissa.
Etwa nichts aus Fehlern gelernt? Unternehmer witzelt über Schildkröten-Skandal
Für den selbst ernannten Prinzen ist es nicht der erste Vorfall, der auf Social Media für Empörung sorgte. In einer seiner jüngsten Instagram-Storys feierte der 59-Jährige in der bekannten Strandbar "Turtle Beach" und kommentierte das Logo des Clubs mit: "Das ist ja mein Strand hier."
Ein Spruch mit Beigeschmack, denn 2023 geriet Prinz Marcus durch Tierquälerei in die Schlagzeilen. In einem von ihm veröffentlichten Video war zu sehen, wie er eine Riesenschildkröte mit einem Fußball abschoss - kurz darauf schaltete sich die Tierschutzorganisation PETA ein.
Ob er, Georgina und Melissa sich für ein neues TV-Format oder lediglich privat trafen, ist nicht bekannt. Vermutlich wird es aber nicht die letzte bizarre Aufnahme der TV-Bekanntheiten gewesen sein.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshoot/Instagram/prinzmarcus