"Okay, die Nase muss ich noch brechen": Prinz Marcus sorgt nach Knutsch-Clip für Entsetzen

Palma de Mallorca (Spanien) - Was war denn das? Bereits mehrfach sorgte Prinz Marcus von Anhalt (59) für ordentlich Aufsehen im Netz - und das nicht im positiven Sinne. Nun scheint er den Vogel wieder abgeschossen zu haben: Augenscheinlich beschwipst filmte er sich mit Georgina Fleur (36) sowie der Reality-Bekanntheit Melissa Alicja Hofman (30) auf Mallorca und schockierte seine Follower infolgedessen mit abwertenden Kommentaren.

Zuletzt verbrachte Prinz Marcus von Anhalt (59) seine Zeit mit Georgina Fleur (36, l.) und Melissa Alicja Hofman (30). © Fotomontage/Screenshoot/Instagram/prinzmarcus

In einer Instagram-Story zeigte sich der umstrittene Unternehmer, der vor allem durch seinen exzentrischen Lebensstil und seine provokanten Aktionen für Schlagzeilen sorgt, zusammen mit den Frauen in einer mallorquinischen Villa.

Die Stimmung der drei schien ausgelassen. "Georgina hat uns schon wieder so viel Alkohol gegeben, dass wir nicht mehr Herr unserer Sinne sind", witzelte Prinz Marcus in die Kamera.

Besonders auffällig bei seinen Videos: Melissa, die sich durch das Format "Realitystar Academy" einen Namen im TV machte, schien dem selbsternannten Prinzen kaum von der Seite weichen zu wollen. Besonders fragwürdig wurden die Aufnahmen, als sich die 30-Jährige und der fast doppelt so alte Unternehmer intime Küsse gaben.

Mit einem breiten Grinsen blickte der 59-Jährige in die Kamera und fragte seine Fans: "Meint ihr, die passt zu mir?" Noch bevor einer der Anwesenden reagieren konnte, setzte Marcus einen noch drauf und kommentierte abwertend Melissas Aussehen.

"Okay, die Nase muss ich noch brechen, dass sie kleiner wird bei der OP", betonte er und schaute dabei immer wieder zur 30-Jährigen.

Sowohl die TV-Bekanntheit selbst als auch ihre Freundin Georgina reagierten nicht auf die Äußerungen. Stattdessen folgte ein inniger Speichelaustausch zwischen ihm und Melissa.