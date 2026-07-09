"Keinen Bock mehr mich zum Clown zu machen": Calvin Kleinen verabschiedet sich vom Reality-TV

Köln - Er wurde durch Reality- TV bekannt, jetzt will Calvin Kleinen (34) mit genau diesem Kapitel abschließen. Der 34-Jährige hat verraten, dass er keine Formate mehr drehen möchte - zumindest nicht mehr als Kandidat.

Calvin Kleinen (34) will vorerst keine Reality-Shows mehr als Kandidat drehen und stattdessen neue Wege gehen. © Bildmontage: Instagram/calvinkleinen

Im Interview mit RTL spricht der Muskelprotz offen über seine Entscheidung. "Ich hab Reality-Formate alle abgesagt [...] Ich will gar kein Reality mehr unbedingt machen." Er sei erwachsen geworden und könne sich mit seiner früheren Version heute nicht mehr identifizieren.

Der TV-Macho, der erstmals 2019 bei "Temptation Island" zu sehen war, erlangte bei der Zuschauerschaft schnell viele Sympathiepunkte. Heute zählt er längst zu den Top-Verdienern der deutschen Reality-Szene.

Trotz allem ist Calvin überzeugt: "keinen Bock mehr mich zum Clown machen". Statt als Kandidat steht er künftig als Moderator vor der Kamera.

Gemeinsam mit Charlotte Engelhardt (47) präsentiert er die neue RTL+-Serie "Bad Boyfriends". "Ich wollte, das mein Fokus auf dieses Format gelegt wird", erklärt er.

Zu der Frage, was sein Erfolgsrezept ist, rät er seinen Reality-Kollegen folgendes: "Entwickelt euch weiter. Guckt nicht nach anderen, guckt nicht was im Trend ist. Hört auf euch auf Social Media an anderen hochzuziehen und künstlich Beef zu erzeugen." Reality solle schließlich auch wirklich "real" sein.