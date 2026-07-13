Mit 86 Jahren! Weltstar gibt Konzert mitten im Hafen: "Kann es selbst kaum glauben!"

Hamburg - Mit zwei Tagen voller Musik auf dem Blohm+Voss-Werftgelände im Hamburger Hafen sowie Konzerten in der Elbphilharmonie, bestem Wetter und rund 19.000 Besucherinnen und Besuchern feierte das ELBJAZZ Festival nach einjähriger Pause ein erfolgreiches Comeback. Als krönender Abschluss spielte am Samstagabend Weltstar Tom Jones. Mit seinen 86 Jahren lieferte der Sänger im Rahmen seiner "Come Gather Round"-Tour eineinhalb Stunden eine stimmgewaltige Show, die nicht nur einmal für Begeisterungsstürme sorgte.

Die Karriere des walisischen Sängers Tom Jones (86) umfasst mehr als sechs Jahrzehnte und über 100 Millionen verkaufte Tonträger. (Archivbild) © Robin Glewey

Für den besten Blick auf die Mainstage hatten viele Fans bereits mehr als eine Stunde vor Konzertbeginn ihre Campingstühle aufgebaut.

Andere verfolgten den Auftritt von den erstmals angebotenen Sitzplätzen, die allerdings nicht für jedes Budget infrage kamen.

Schon beim Betreten der Bühne entfuhr Jones angesichts der Menschenmenge ein leises "Wow".

Den Auftakt machte er – seinem Alter durchaus entsprechend – zunächst im Sitzen mit "I'm Growing Old", einem Song von seinem 2021 erschienenen Album "Surrounded By Time".

Für einen kurzen Moment wirkte es sogar, als müsse sich der Sänger eine Träne aus dem Gesicht wischen. Es war sein erster Auftritt in Hamburg seit 17 Jahren. Zuletzt hatte Jones im Oktober 2009 im Congress Centrum Hamburg (CCH) gastiert. "Es fühlt sich gut an, wieder da zu sein", begrüßte er das Publikum.

Zwar sang Jones davon, älter zu werden, doch auf der Bühne war davon kaum etwas zu spüren. Der Waliser bewegte sich erstaunlich agil, tanzte, lachte, genoss den Abend sichtlich und bewies, dass "The Tiger" immer noch in ihm steckt. Ein Spitzname, dem ihm aufgrund seiner energiegeladnen Auftritte (und vermutlich auch seinem ihm stets zugesprochenen Sex-Appeal) verliehen wurde.

Er animierte das Publikum auch immer wieder selbst, mitzusingen und mitzuklatschen. Und hatte dabei den ein oder anderen Scherz auf den Lippen. "Ich kann es selbst kaum glauben, aber ich bin 1940 geboren", sagte er schmunzelnd.

Kaum zu glauben war für viele im Publikum auch Jones Stimmgewalt, die am Samstag nicht ganze Räume, sondern mühelos den gesamten Hamburger Hafen einzunehmen schien.