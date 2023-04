OMR 2023: Serena Williams, Robert Geiss, Luisa Neubauer - auch die Musikacts stehen fest

Rund 70.000 Besucher werden am 9. und 10. Mai zum diesjährigen OMR Festival in Hamburg erwartet. Im Rahmenprogramm treten auch zahlreiche Musikstars auf.

Von Kevin Goonewardena

Hamburg - Rund 70.000 Besucher werden am 9. und 10. Mai zum diesjährigen OMR Festival in Hamburg erwartet, einer der größten Marketing- und Digitalkonferenzen in Europa. Neben einem umfangreichen Programm an Panels, Seminaren und Workshops, treten im Rahmenprogramm der OMR 2023 auch zahlreiche Musikstars auf. Auf diese Acts können sich die Festivalbesucher freuen.

Besucher lauschen einem Vortrag auf dem OMR-Festival 2022. © Jonas Walzberg/dpa Die Liste der Gäste ist traditionell lang und hochkarätig geschmückt. Unvergessen sind beispielsweise die Auftritte der Hollywood-Promis Ashton Kutcher (45) und Quentin Tarantino (60) im vergangenen Jahr. Unter den zahlreichen Gründern, CEOs, Gesellschaftern, Investoren, aber auch Influencern, Medienpersönlichkeiten und anderen einflussreichen Personen, deren gemeinsamer Nenner es ist Netzwerke zu knüpfen, Verbindungen herzustellen und Aufmerksamkeit zu schaffen, finden sich in diesem Jahr unter anderem Carsten Maschmeyer (63), Frank Thelen (47), Pamela Reif (26), Diana zur Löwen (28), Luisa Neubauer (27), Fußballtorwart Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), der Gründer des Onlineversandhauses About You, Tarek Müller (34), Joe Kaeser (65, Vorstandsvorsitzender Siemens 2013-2021), Robert Geiss (59) oder Streetart-Ikone Shepard Fairey (53, OBEY). Und das ist nur ein Auszug. Als absoluter Topstar begrüßt das OMR Festival 2023 in diesem Jahr die 23-fache Grand Slam-Siegerin im Tennis, Serena Williams (41).

Wird als Speakerin auf dem OMR-Festival 2023 zu hören sein: Klimaaktivistin Luisa Neubauer (27). © Christophe Gateau/dpa

OMR 2023: Diese Stars treten auf

Die Rapperin Badmómzjay (20, links), hier bei den MTV Europe Music Awards an der Seite von Loredana (27). © Henning Kaiser/dpa Auch das Musikprogramm des Festivals steht dem Rooster der Speaker in nichts nach: US-Rapper Macklemore (39), der erst vor wenigen Tagen in der edel-optics.de Arena in Wilhelmsburg zu sehen war, tritt auch im Rahmen des OMR-Festivals auf; ebenso Shootingstar und Rapperin Badmómzjay (20) aus Brandenburg, Jan Delay (46), Domiziana (26, "Ohne Benzin"), Stella Bossi, K.I.Z., und Oli P. (44). Außerdem dabei: Miami Lenz, Miss Leema, Dipped in Colors, Shari Who und die Hamburger Goldkehlchen.