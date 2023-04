Macklemore bringt Hamburger Arena zum Beben: Ob er diesen Spruch überall bringt?

Hamburg – Am Donnerstag beendete der US-Rapper und Weltstar Macklemore (39) seine Deutschlandreise mit der "The Ben Tour" in Hamburg. Mit skurrilen Outfits, Konfettiregen und einem riesigen Liederrepertoire brachte er die Fans aus der Hansestadt in unter zwei Stunden zum Schwitzen. TAG24 war für Euch vor Ort.