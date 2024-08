Peggy Jerofke kassiert fiese Outfit-Kritik und kontert eiskalt

Cala Rajada (Mallorca) - TV-Auswanderin Peggy Jerofke (47) ist on fire! Kritische Worte einer Followerin nahm die Wahl-Mallorquinerin jüngst zum Anlass, um sich und ihr Alter zu verteidigen.

In gewohnt lockerer Art konterte Peggy dem Kommentar und stellte in erster Linie klar, dass es sich im neuesten Fall nicht um die Farbe Weiß, sondern vielmehr einen Karamell-Ton handelt. "Ich trage es einfach gerne. Das sind meine Farben und ich finde es eben total schick."

So auch diesmal! Anlässlich ihres ganz in beige gehaltenen Alltags-Outfits nahm eine Userin kein Blatt vor den Mund und warf der Mallorca-Gastronomin ihre Meinung vor die Füße.

Seit Jahren steht die Verlobte von Steff Jerkel (54) schon in der Öffentlichkeit - immer wieder muss sich die Mama einer kleinen Tochter dabei auch mit unschönen Kommentaren und Reaktionen herumschlagen.

Im kommenden Jahr werden Sie und Steff Jerkel (54) wohl auf Mallorca ihre Traumhochzeit feiern. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Peggy Jerofke

"Ich verstehe momentan nicht diese frustrierten Menschen, die auf das Alter losgehen", polterte sie. Auch eine andere Followerin hatte im Zuge ihrer Pferde-Fotos Kritik geäußert und den "Goodbye Deutschland"-Star auf ihr Alter reduziert.



"Ich finde, das ist nicht deinem Alter entsprechend. Das ist einfach zu kitschig", lautete die forsche Rückmeldung aus ihrer Community.

Kaum ausgesprochen, brach sie schließlich eine Lanze für alle Frauen im fortgeschrittenen Alter. "Ich finde das überhaupt nicht. In jedem Alter darf man noch Prinzessin sein. Egal, ob man da 60 oder 70 ist. (...) Wenn ich das will, dann ist das so und hat nichts mit kitschig zu tun."

Zum Abschluss ihrer durchaus feurigen Story brachte sie ihre anstehende Hochzeit ins Spiel.

"Was mache ich denn dann bei meiner Hochzeit? Dann darf ich ja auch kein schönes weißes Kleid mehr anziehen, weil es nicht meinem Alter entspricht? Ich finde solche Aussagen mit dem Alter echt unpassend."