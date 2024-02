Praktikanten-Show "Rent a Comedian": Heidi Klum, Stefan Raab und Linda de Mol im gleichen Supermarkt

Stand-up-Star Tahnee (31) fährt für ihr Praktikum in einem Supermarkt in Bergheim die richtig großen Geschütze auf. © Seven.One/Steffen Z Wolff

"Heidi Klum, Linda de Mol, Stefan Raab und Claudia Obert am selben Tag in der EDEKA-Filiale in Bergheim? Komikerin Tahnee gibt alles in der Startfolge", teilte der Sender am Montag mit.

Die Sendung wird ab Mittwoch um 21.25 Uhr auf ProSieben und auf Joyn zu sehen sein.

"In 'Rent a Comedian' zeigen bekannte deutsche Comedians, dass sie nicht nur alle zum Lachen bringen, sondern auch richtig anpacken können", wird das Format angekündigt.

Unter anderem werden sich in den vier Ausgaben neben Tahnee (31) weitere Promis wie Jeannine Michaelsen (42, als Skilehrerin), Wigald Boning (57, im Miniatur Wunderland), Negah Amiri (30, als Roadie), Lutz van der Horst (48, als traditioneller Strohmann) und Oliver Pocher (46, als Bademeister) versuchen.

Ebenfalls mit dabei: Luke Mockridge (34) wird beim Ausmisten eines Bärengeheges in der ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen sein Können unter Beweis stellen.