Über 10.000 Euro für Hunde-OP: "The Wrestler"-Schauspieler ist finanziell am Ende
Los Angeles (USA) - Hollywood-Star Mickey Rourke (73) steht vor einer persönlichen Krise: Sein Hund Ivan leidet an einer schweren Herzerkrankung und benötigt dringend eine teure Operation - für den Promi sieht es derzeit finanziell jedoch alles andere als rosig aus.
Wie aus dem Umfeld des Schauspielers bekannt wurde, geht es dabei um einen lebensrettenden Eingriff. Laut TMZ soll die notwendige OP rund 10.000 US-Dollar (ca. 8600 Euro) kosten.
Ein Insider verriet dem Nachrichtenportal zudem, dass eine Folge-OP nicht auszuschließen sei. Diese würde noch einmal zusätzliche 6000 bis 8000 US-Dollar verschlingen - viel Geld für den 73-Jährigen.
Die Kosten stellen den "The Wrestler"-Darsteller vor erhebliche Probleme. Erst vor wenigen Wochen soll er gemeinsam mit seinem Vierbeiner notgedrungen in einem Hotel untergekommen sein.
Eine zuvor gestartete Spendenkampagne über GoFundMe, mit der Unterstützer dem Schauspieler helfen wollten, wurde von ihm abgelehnt.
Obwohl dabei mehr als 100.000 US-Dollar zusammenkamen, wurden alle Spenden Mitte Januar vollständig zurückgeschickt.
Mickey Rourke sucht derzeit einen Job: Bislang zögerte der Hollywood-Star jedoch
Nun versucht der Schauspieler offenbar, auf anderem Weg Geld für die medizinische Versorgung seines Tieres aufzubringen.
Demnach halte der 73-Jährige aktiv nach neuen Arbeitsmöglichkeiten Ausschau. Allerdings soll er laut Berichten bislang gezögert haben, konkrete Jobangebote anzunehmen, die ihm von seinem Management vorgelegt wurden.
Wie TMZ berichtete, äußerte sich Rourkes Sprecherin Kimberly Hines zurückhaltend zu der Situation. Sie erklärte, dass der Star intensiv daran arbeite, sowohl seiner Karriere als auch seinem persönlichen Wohlbefinden gerecht zu werden.
Zugleich räumte Hines ein, dass sich der Schauspieler an einem Wendepunkt befinde und letztlich selbst entscheiden müsse, wie er sein nächstes Kapitel gestalten wolle.
Für den bekannten Hollywood-Schauspieler stehe momentan jedoch nur eines im Mittelpunkt: seinen Hund Ivan zu versorgen.
Titelfoto: Fotomonttage/Instagram/mickey_rourke_/ANGELA WEISS / AFP