Über 10.000 Euro für Hunde-OP: "The Wrestler"-Schauspieler ist finanziell am Ende

Los Angeles (USA) - Hollywood-Star Mickey Rourke (73) steht vor einer persönlichen Krise: Sein Hund Ivan leidet an einer schweren Herzerkrankung und benötigt dringend eine teure Operation - für den Promi sieht es derzeit finanziell jedoch alles andere als rosig aus.

Für Mickey Rourke (73) sind seine Vierbeiner alles - einer dieser Fellnasen benötigt nun dringend Hilfe. © Fotomonttage/Instagram/mickey_rourke_

Wie aus dem Umfeld des Schauspielers bekannt wurde, geht es dabei um einen lebensrettenden Eingriff. Laut TMZ soll die notwendige OP rund 10.000 US-Dollar (ca. 8600 Euro) kosten.

Ein Insider verriet dem Nachrichtenportal zudem, dass eine Folge-OP nicht auszuschließen sei. Diese würde noch einmal zusätzliche 6000 bis 8000 US-Dollar verschlingen - viel Geld für den 73-Jährigen.

Die Kosten stellen den "The Wrestler"-Darsteller vor erhebliche Probleme. Erst vor wenigen Wochen soll er gemeinsam mit seinem Vierbeiner notgedrungen in einem Hotel untergekommen sein.

Eine zuvor gestartete Spendenkampagne über GoFundMe, mit der Unterstützer dem Schauspieler helfen wollten, wurde von ihm abgelehnt.

Obwohl dabei mehr als 100.000 US-Dollar zusammenkamen, wurden alle Spenden Mitte Januar vollständig zurückgeschickt.