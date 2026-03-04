Liedermacher Wolf Biermann wird 90 und hat große Pläne: "Warte nicht auf beßre Zeiten!"

Leipzig/Köln/Hamburg - Anlässlich seines 90. Geburtstages und des 50. Jahrestages seiner Ausbürgerung aus der DDR plant der Liedermacher Wolf Biermann (89) in diesem Jahr drei Festkonzerte.

Liedermacher Wolf Biermann wird am 15. November 90 Jahre alt. (Archivaufnahme) © Robert Michael/dpa

Unter dem Titel "Warte nicht auf beßre Zeiten!" trete er am 21. Oktober in Köln (Philharmonie), am 3. November in Hamburg (Elbphilharmonie) und am 21. November in Leipzig (Gewandhaus) auf, teilte Mitveranstalter Clouds Hill als Biermanns Musikverlag und Label mit.

Bei den drei Veranstaltungen werden den Angaben zufolge Biermanns politische Lebensleistung sowie sein musikalisches und dichterisches Werk gewürdigt und gefeiert. Es träfen Freunde, Künstler und Weggefährten auf Biermann, der selbst seine wichtigsten Lieder und Gedichte auf die Bühne bringen werde.

Biermann wird am 15. November 90 Jahre alt. Zudem jährt sich am 13. November das Konzert in der Kölner Sporthalle zum 50. Mal, in dessen Folge der gebürtige Hamburger gegen seinen Willen aus der DDR ausgebürgert und zu einer Schlüsselfigur der deutsch-deutschen Geschichte wurde.

Nach seiner Ausweisung solidarisierten sich Persönlichkeiten wie Yves Montand, Joan Baez oder Arthur Miller, aber auch zahlreiche DDR-Bürgerinnen und -Bürger mit ihm.