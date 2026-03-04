Liedermacher Wolf Biermann wird 90 und hat große Pläne: "Warte nicht auf beßre Zeiten!"

Vor 50 Jahren wurde Wolf Biermann aus der DDR ausgebürgert. Mit Konzerten blickt er auf ein bewegtes Leben voller Musik und politischer Haltung zurück.

Von Markus Klemm

Leipzig/Köln/Hamburg - Anlässlich seines 90. Geburtstages und des 50. Jahrestages seiner Ausbürgerung aus der DDR plant der Liedermacher Wolf Biermann (89) in diesem Jahr drei Festkonzerte.

Liedermacher Wolf Biermann wird am 15. November 90 Jahre alt. (Archivaufnahme)
Liedermacher Wolf Biermann wird am 15. November 90 Jahre alt. (Archivaufnahme)  © Robert Michael/dpa

Unter dem Titel "Warte nicht auf beßre Zeiten!" trete er am 21. Oktober in Köln (Philharmonie), am 3. November in Hamburg (Elbphilharmonie) und am 21. November in Leipzig (Gewandhaus) auf, teilte Mitveranstalter Clouds Hill als Biermanns Musikverlag und Label mit.

Bei den drei Veranstaltungen werden den Angaben zufolge Biermanns politische Lebensleistung sowie sein musikalisches und dichterisches Werk gewürdigt und gefeiert. Es träfen Freunde, Künstler und Weggefährten auf Biermann, der selbst seine wichtigsten Lieder und Gedichte auf die Bühne bringen werde.

Biermann wird am 15. November 90 Jahre alt. Zudem jährt sich am 13. November das Konzert in der Kölner Sporthalle zum 50. Mal, in dessen Folge der gebürtige Hamburger gegen seinen Willen aus der DDR ausgebürgert und zu einer Schlüsselfigur der deutsch-deutschen Geschichte wurde.

"Love Island"-Jessica erzählt von missratenem Date: "Hat was mit einem Schwert zu tun"
Promis & Stars "Love Island"-Jessica erzählt von missratenem Date: "Hat was mit einem Schwert zu tun"

Nach seiner Ausweisung solidarisierten sich Persönlichkeiten wie Yves Montand, Joan Baez oder Arthur Miller, aber auch zahlreiche DDR-Bürgerinnen und -Bürger mit ihm.

Biermann unterlag zwölf Jahre einem Auftrittsverbot

Dieses Bild zeigt Biermann während seines Auftritts am 13. November 1976 in der Kölner Sporthalle. Nach dem Konzert wurde er aus der DDR ausgebürgert. (Archivaufnahme)
Dieses Bild zeigt Biermann während seines Auftritts am 13. November 1976 in der Kölner Sporthalle. Nach dem Konzert wurde er aus der DDR ausgebürgert. (Archivaufnahme)  © Hans Bertram/dpa

Biermann, der 1953 im Alter von 16 Jahren von Hamburg in die DDR übergesiedelt war, geriet schnell in Konflikt mit den DDR-Oberen.

So wurde er zwölf Jahre lang mit einem totalen Auftritts- und Publikumsverbot belegt, nachdem er dazu aufgerufen hatte, sich die Freiheit zu nehmen, statt auf das Gewähren kleinerer Freiheiten zu warten.

Biermann hielt dennoch an seiner Kritik an der DDR-Diktatur fest. Durch Buch- und Musikpublikationen, die in den Westen geschmuggelt wurden, wurde er schnell bekannt. "Seine Popularität schützte ihn wesentlich vor einer Verhaftung", erklärte Clouds Hill.

Titelfoto: Robert Michael/dpa

Mehr zum Thema Promis & Stars: