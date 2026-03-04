"Love Island"-Jessica erzählt von missratenem Date: "Hat was mit einem Schwert zu tun"
Trier/Köln - "Ich hatte ein Date in Köln mit einem Jungen, der Tim heißt", beginnt ein Statement, das Influencerin Jessica Delion (26, "Love Island") am Dienstagabend auf Instagram veröffentlichte. Die Verabredung missriet: "Ein kleiner Tipp: Es hat etwas mit einem Schwert zu tun", erklärte die 26-Jährige.
Ihr Dating-Partner habe am Ende des Treffens etwas Unmögliches zu ihr gesagt, betonte die ehemalige Reality-Darstellerin aus einem Ort bei Trier in dem Reel. "Er hat mich gefragt, ob ich noch ein 'Schwert' habe, wenn Ihr checkt."
Tim spielte damit höchstwahrscheinlich auf den Trans-Hintergrund von Jessica an: Der 26-Jährigen wurde bei der Geburt zunächst das männliche Geschlecht zugewiesen, im Alter von zwölf Jahren outete sie sich aber als Person mit weiblicher Geschlechtsidentität.
Ihr Dating-Partner wollte mit seiner Frage mutmaßlich herausfinden, ob die ehemalige "Love Island"-Kandidatin eine sogenannte geschlechtsangleichende Operation an ihren Genitalien hat durchführen lassen. Nicht alle Frauen mit Trans-Hintergrund entscheiden sich zu diesem Schritt.
"Ich wusste kurz nicht, was ich sagen soll", echauffierte sich die 26-Jährige. Sie habe nicht auf die Frage geantwortet, da sie diese Information für viel zu privat halte.
Jessica Delion: "Schatz, wieso ist das wichtig?"
"Weil, Schatz, wieso ist das wichtig?", wendet sich Jessica in dem Clip direkt rhetorisch an Tim, der mit seiner übergriffigen Frage einen bis dahin sehr schönen Abend ruiniert hat.
In dem Reel schildert Delion, dass der junge Mann am Beginn des Dates ein regelrecht vortreffliches Verhalten an den Tag gelegt habe: "Er hat mich zu Hause abgeholt und dann hat er mir diese wunderschönen Blumen mitgebracht", schwärmte die 26-Jährige und zeigte das Bouquet.
Bei einem gemeinsamen Essen in einem italienischen Restaurant hätten sie und Tim sogar schon "ganz süß Händchen gehalten".
Im Anschluss hätten sie noch ein Kino aufgesucht, ein Horrorfilm wurde gezeigt. Dies sei aber "perfekt" gewesen, "weil, somit konnte ich mich an seine starken, großen Arme ankuscheln", erinnerte sich die 26-Jährige.
Vermutlich hätte Jessica Delion den Abend mit Tim gerne in diesem Sinne fortgesetzt, hätte ihr Dating-Partner nicht diese eine Frage gestellt.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/jessicadelion