"Love Island"-Jessica erzählt von missratenem Date: "Hat was mit einem Schwert zu tun"

Trier/Köln - "Ich hatte ein Date in Köln mit einem Jungen, der Tim heißt", beginnt ein Statement, das Influencerin Jessica Delion (26, " Love Island ") am Dienstagabend auf Instagram veröffentlichte. Die Verabredung missriet: "Ein kleiner Tipp: Es hat etwas mit einem Schwert zu tun", erklärte die 26-Jährige.

Jessica Delion (26) wurde 2022 als "Love Island"-Kandidatin zu einer Person des öffentlichen Lebens. © Screenshot/Instagram/jessicadelion

Ihr Dating-Partner habe am Ende des Treffens etwas Unmögliches zu ihr gesagt, betonte die ehemalige Reality-Darstellerin aus einem Ort bei Trier in dem Reel. "Er hat mich gefragt, ob ich noch ein 'Schwert' habe, wenn Ihr checkt."

Tim spielte damit höchstwahrscheinlich auf den Trans-Hintergrund von Jessica an: Der 26-Jährigen wurde bei der Geburt zunächst das männliche Geschlecht zugewiesen, im Alter von zwölf Jahren outete sie sich aber als Person mit weiblicher Geschlechtsidentität.

Ihr Dating-Partner wollte mit seiner Frage mutmaßlich herausfinden, ob die ehemalige "Love Island"-Kandidatin eine sogenannte geschlechtsangleichende Operation an ihren Genitalien hat durchführen lassen. Nicht alle Frauen mit Trans-Hintergrund entscheiden sich zu diesem Schritt.

"Ich wusste kurz nicht, was ich sagen soll", echauffierte sich die 26-Jährige. Sie habe nicht auf die Frage geantwortet, da sie diese Information für viel zu privat halte.