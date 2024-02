15-Jährige ist unheilbar krank und geht trotzdem auf große Welttournee

Kerkrade (Niederlande) - Im Dezember 2023 sorgte Emma Kok während eines Auftritts in der "Helene Fischer Show" für reichlich Gänsehaut. Nun geht die gerade einmal 15-Jährige auf Welttournee.

Gemeinsam mit André Rieu (74) ist Emma Kok (15) auf Welttournee. © IMAGO / ANP

Emma Kok zählt in ihrem Heimatland, den Niederlanden, bereits zu den ganz Großen.

Im Alter von gerade einmal zwölf Jahren gewann sie "The Voice Kids", zwei Jahre später durfte sie den ersten Platz bei der Show "Ministars" einheimsen.

Seit Anfang des Jahres ist sie nun mit André Rieu (74) und dessen Johann-Strauss-Orchester auf großer Welttournee.

Auch in Deutschland singt sie sich dabei in die Herzen der Zuschauer: Ende Januar stand sie bereits in Stuttgart, München, Nürnberg und Mannheim auf der Bühne.

Im Juni folgen dann Auftritte in Leipzig (4. und 6. Juni) und Erfurt (5. Juni), im November in Frankfurt (23. November).

In ihrem jungen Alter hat Kok somit schon einige Erfolge zu verzeichnen. Leider ist im Leben der Sängerin nicht alles rosig.