Er fiel aus fahrendem Auto: Kinderstar stirbt mit nur 16 Jahren

Vestavia Hills (USA) - Tragischer Tod mit nur 16 Jahren: Der Jungschauspieler Hudson Meek ist gestorben, nachdem er in der vergangenen Woche im US -Bundesstaat Alabama aus einem fahrenden Auto gestürzt war.

Der aus "Baby Driver" bekannte Hudson Meek (†16) ist nach einem tragischen Unfall gestorben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/hudsonmeek

Das schlimme Unglück ereignete sich Medienberichten zufolge bereits am 19. Dezember. Dabei soll der Teenager so schwer verletzt worden sein, dass er noch vor Weihnachten, am 21. Dezember, an den Folgen starb.

Die genauen Umstände des Unfalls, bei dem der 16-Jährige aus dem fahrenden Wagen gefallen sein soll, seien noch unklar, schrieben mehrere US-Medien unter Berufung auf das Jefferson County Coroner's Office.

Zwei Tage lang kämpften die Ärzte in einem Krankenhaus in Birmingham um das Leben des Jugendlichen, doch ohne Erfolg. Die Polizei von Vestavia Hills werde den Fall gründlich untersuchen, so 6WBRC News.

Sowohl auf der Instagram-Seite des jungen Schauspielers als auch auf der Facebook-Seite seiner Mutter wird der Tod des Jungen bestätigt. "Es bricht uns das Herz, mitteilen zu müssen, dass Hudson Meek heute Abend zu Jesus heimgegangen ist", heißt es in einem Post von Lani Meek.