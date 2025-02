180-Grad-Wende bei Pete Doherty! Windelwechseln statt Drogenexzesse

Normandie (Frankreich) - Als Frontmann der Babyshambles und von The Libertines genoss Pete Doherty (45) das Rockstar-Leben in vollen Zügen. Der Sänger erlangte vor allem als (Ex-) Partner von Kate Moss (51) und durch seine Drogenexzesse und öffentlichen Aussetzer zweifelhaften Ruhm. Doch die wilden Jahre scheint er endgültig hinter sich gelassen zu haben, gibt heute stattdessen den braven Vorzeige-Papa.