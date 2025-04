20 Jahre nach Harald Juhnkes Tod: Luxusmöbel erzielen hohe Preise bei Auktion

Die Möbel stammen aus der Villa des verstorbenen Sängers in Berlin-Grunewald. © Bernd Weißbrod/dpa

Geboren 1929 in Berlin, wurde er zunächst durch Theater- und Filmrollen bekannt, ehe er in den 1970er- und 80er-Jahren mit Shows wie "Musik ist Trumpf" und an der Seite von Grit Boettcher in "Ein verrücktes Paar" vor der Kamera stand.

Legendär waren sein Charme und sein Witz, aber auch sein Hang zum Alkohol, der ihm den Ruf des "deutschen Frank Sinatra" mit tragischem Unterton einbrachte.

"Ein Bettler, ein Playboy, ein Söldner, ein Spieler, ein Clown und ein Poet", so beschreibt sich Juhnke selbst in seiner Version von Sinatras "That’s Life".

Seine Definition von Glück? "Keine Termine und leicht einen sitzen", wie er sagte. Am 1. April 2005 starb Juhnke, an Demenz erkrankt, in einem Pflegeheim.