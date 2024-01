20 Kilo abgespeckt: So sieht Ross Antony jetzt aus

Wie genau der Sänger diesen Gewichtsverlust in so kurzer Zeit geschafft hat, verrät er nicht.

Kein Wunder also, dass der koch- und backaffine Sänger in der Vergangenheit auch öfters mal am selbstgebackenen Süßkram naschte.

Was die meisten seiner Follower in den Kommentaren am meisten bewegt, ist die Frage, wie der Schlagersänger abgenommen hat. Vielleicht verrät er dies ja demnächst in einem neuen Kochbuch.