2000 Fans stehen im Regen: Darum musste Sasha-Konzert in Stuttgart gestoppt werden

Stuttgart - Es sollte ein schönes Konzert von Sasha (52) in der Liederhalle in Stuttgart werden. Doch bereits nach dem zweiten Song des Pop-Sängers war am Samstagabend erstmal Schluss.

Sashas Deutschland-Tour "This Is My Time - The Show" geht noch bis 26. Mai. Als Nächstes wird er in Mannheim (19. Mai) und Bochum (21. Mai) auftreten.