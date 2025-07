"Teppichluder" in tiefer Trauer: Janina Youssefian verliert geliebten Menschen

Janina Youssefian (42) hat auf Instagram bekannt gegeben, dass ihre Mutter am gestrigen Samstag verstorben ist. (Archivfoto) © imago/APress

Zu einem Schwarz-Weiß-Foto schrieb die 42-Jährige in ihrer Story emotionale Zeilen: "Es fällt mir nicht leicht, euch das mitzuteilen: Ich bin in Trauer. Meine Mutter ist von uns gegangen."

Demnach sei "die stärkste Frau", die sie gekannt habe, am gestrigen Samstag in einem Krankenhaus in Hamburg verstorben - die Familie des Reality-TV-Stars war aus dem Iran in die Hansestadt gezogen, als Janina 15 Jahre alt war.

Besonders traurig: Das Model muss nun gänzlich ohne ihre Eltern auskommen. "Mein Vater ist auch schon in diesem Krankenhaus verstorben", teilte die "Dschungelcamp"-Teilnehmerin von 2022 mit.

Vor wenigen Tagen hatte Janina ihren knapp 200.000 Instagram-Followern noch sonnige Grüße von Mallorca geschickt, wo sie den Sommer in vollen Zügen genossen hatte. Nur kurz darauf folgte der familiäre Schock.