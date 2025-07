Bela Klentze nackt im TV-Pool! "Wenn sie das nicht ausstrahlen ..."

Thailand - Im "Kampf der Realitystars"-Halbfinale hat Martin Angelo (32) ordentlich gegen Bela Klentze (36) ausgeteilt, dabei kein Blatt vor den Mund genommen. Jetzt resümiert der Sänger seine Zeit in Thailand - und packt nackte Tatsachen aus, die noch kein Zuschauer wusste.

Bela Klentze (36) resümiert seine Zeit bei "Kampf der Realitystars". © PR/Oliver Karter

"Kurz nach meiner Ankunft bin ich erst mal nackt in den Pool gesprungen. Wenn sie das nicht ausstrahlen, kann ich nichts dafür", berichtet Klentze im TAG24-Interview über das Thema Sendezeit. Er sei das beste Beispiel dafür, dass man genug gezeigt wird, "auch ohne ständig absichtlich Krawall zu kreieren".

Er sei auch zufrieden, wie man ihn gezeigt hat beziehungsweise welche Rolle die Cutter ihm zugeschoben haben. Nur beim Sprichwörter ergänzen sei er etwas auf die Schippe genommen worden. "Von sieben Sprichwörtern konnte ich nur eines nicht beantworten, und nur dieser eine Fail wurde ausgestrahlt. Das nennt man Infantilisierung", so der "Let's Dance"-Teilnehmer von 2018.

Verstellt habe er sich seit seinem Einzug in der sechsten Folge in der thailändischen Sala nie. "Ich war in jeder Situation ich selbst, würde alles genauso noch einmal machen."

Das dürfte Martin Angelo nicht nachvollziehen können. Er hatte den 36-Jährigen als "langweiligste Kröte im Reality-Business" bezeichnet. Für ihn eine öffentliche Beleidigung! "Ich dachte mir nur 'Silentium est victoria' - Schweigen ist Sieg."