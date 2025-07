Knisterte es bei "The Power"? Emma Fernlund heizt Gerüchte mit Serkan Yavuz an

Hamburg - Was hat sich eigentlich hinter den Kulissen von Joyns neuer Reality-Show "The Power" zugetragen? Während das Format erst im Herbst 2025 startet, kochen die Spekulationen über eine mögliche Romanze zwischen Emma Fernlund (24) und Serkan Yavuz (31) schon jetzt hoch.

Emma Fernlund (24) sorgt mit ihrem Auftritt bei "The Power" bereits jetzt für Gesprächsstoff. © Fotomontage: Instagram/emmashealth

Schon seit Wochen brodelt die Gerüchteküche um die Fitness-Influencerin und den ehemaligen "Temptation Island"-Kandidaten.

Immer wieder gab es Anspielungen, dass zwischen den beiden bei "The Power" mehr als nur ein freundschaftliches Verhältnis entstanden sein könnte.

In einem am Sonntag geposteten Interview des Instagram-Kanals "Blitzlichtgewitter" wurde Emma gefragt, was wirklich an den Gerüchten rund um sie und Serkan dran sei.

Ihre Antwort? Geheimnisvoll und absolut zweideutig!