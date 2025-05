25 Jahre Jan Delay: Sänger lüftet Erfolgsgeheimnis und teilt privates Videomaterial

Gemeinsam mit Dennis Lisk (48, v.r.) und weiteren Mitgliedern war Jan Delay (48) Teil der Hamburger Band "Absolute Beginner", die sich später in "Beginner" umbenannte. © Bildmontage: SWR/Vibrophil Media

Einmal kurz stretchen, ein tiefer Atemzug. Im Hintergrund der tosende Applaus des wartenden Publikums. Noch einmal kurz durchatmen, das Mikrofon fest in der Hand und ab auf die Bühne: die ersten Szenen der neuen Dokureihe über Delay.

In der dreiteiligen Dokumentation "Forever Jan: 25 Jahre Jan Delay" in der ARD gewährt der Musiker private Einblicke in sein Leben. Vom Aufwachsen im Hamburger Stadtteil Eppendorf über die musikalischen Anfänge bis hin zur erfolgreichen Solo-Karriere.

Bereits als Kind hat Jan Philipp Eißfeldt, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, gemeinsam mit seinem Vater zahlreiche Jazz-Konzerte besucht. Musik wurde dem 48-Jährigen damit in die Wiege gelegt und prägte auch den späteren Sound des Künstlers.

"Meine Einflüsse kommen in erster Linie aus der Plattenkiste meiner Eltern", erklärt Delay in Folge eins der Dokureihe. In der Kiste: unter anderem ein Mix aus Funk, Reggae und Jazz.

Als er dann noch die Band Run DMC entdeckte, war es um ihn geschehen. "Er ist in sein Zimmer gegangen, die Tür ging zu", erinnerte sich Theo Janßen, der Vater des Musikers. Der Computer wurde angeschmissen. "Und dann ging das los mit dem Sampeln", so Janßen weiter. Der Rest ist Geschichte.