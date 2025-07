Food-Influencer verblüfft Fans mit spektakulärer Verwandlung

Aber auch dieses Kapitel gehört jetzt der Vergangenheit an.

Doch der enorme Gewichtsverlust hinterließ sichtbare Spuren. Ganze 4,5 Kilogramm überschüssige Haut hingen schlaff an seinem Körper. Besonders der Hals bereitete ihm große Probleme.

Erst im September 2024 machte er seine krasse Transformation in einem Video öffentlich und ließ damit seine riesige Fangemeinde staunen.

Nikocado Avocado hat eine Straffung seiner überschüssigen Haut vornehmen lassen. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/realnikocadoavocado

In seinem neuesten TikTok-Video zeigt Nikocado stolz die Ergebnisse seiner Schönheitsoperation und überrascht mit seinen Vorher-Nachher-Fotos.

In dem Clip, der bereits über 8 Millionen Aufrufe hat, erklärt er offen: "Auf den ersten Blick sah ich wahrscheinlich gut aus, aber eigentlich habe ich etwas wirklich Unangenehmes versteckt: meinen Hals [...], also ließ ich ihn behandeln und ging zum Schönheitschirurgen Ben Talei in Beverly Hills [...] Man würde nie vermuten, dass ich mal 180 Kilogramm wog."

Viele Zuschauer waren von den Ergebnissen beeindruckt und kommentierten den Clip lobend.

Viele fragen sich, wie er so viel abgenommen hat - doch sein Abnehm-Geheimnis hat er bisher nicht verraten.