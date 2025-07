In neuem Song: Zayn deutet Rassismus während seiner Zeit bei "One Direction" an

USA - Schockierende Vorwürfe: Der ehemalige Boyband-Star Zayn Malik (32) deutet nun an, während seiner Zeit bei One Direction Rassismus erlebt zu haben.

Zayn Malik (32) deutete an, während seiner Zeit bei "One Direction" Rassismus erlebt zu haben. © Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In seinem neuen Song mit dem Titel "Fuchsia Sea" - der denselben Namen trägt wie ein früherer Track des Musikers - den er auf Instagram ankündigte, deutete er durch Textzeilen an, wie seine Zeit in der Band gewesen sein soll.

In dem geteilten Ausschnitt rappt er unter anderem: "Erinnerst du dich an jedes Gespräch? [...] Ich habe hart in einer weißen Band gearbeitet - und trotzdem haben sie über den Asiaten gelacht."

Der Song soll bald erscheinen - bislang äußerten sich weder Malik selbst noch seine Vertreter auf eine Anfrage von Page Six.

Die britische Band "One Direction" wurde 2010 gegründet und bestand aus fünf Mitgliedern: Zayn Malik, Harry Styles (31), Louis Tomlinson (33), Niall Horan (31) und dem mittlerweile verstorbenen Liam Payne (†31).