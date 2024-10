"4 Blocks"-Star Kida Ramadan live aus offenem Vollzug: "Ich habe viele Fehler gemacht"

Kida Khodr Ramdan (48) befindet sich derzeit als Verkehrssünder im offenen Vollzug und war bei der Talkshow "Kölner Treff" zu Gast. © Screenshot/Instagram/khodrkida (Bildmontage)

"Ich habe nicht damit gerechnet, dass Du so einen weiblichen Film machst", sagte Moderatorin Susan Link (47) bei der Talkshow "Kölner Treff" am gestrigen Freitag anerkennend zu Ramadan.

"Haltlos" zu produzieren sei für den 48-Jährigen eine Herzensangelegenheit gewesen. Bei dem Film geht es um eine Frau, die ihr Kind zur Adoption freigeben möchte.

"Der Film hätte auch 'Freiheit' heißen können", so Ramadan. "Ich selbst will frei sein in meinen Gedanken und keinen Menschen in Bedrängnis bringen", sagte der "4 Blocks"-Darsteller, dem sein Image als Gangster vorauseilt.

Doch er stellte in der Talkshow lachend klar: "Hey, ich habe fünf Schwestern, sieben Tanten. Frauen verdienen noch immer nicht dasselbe Geld, wie Männer. Es gibt viele Vorteile, die Männer haben. Das müsste man langsam mal auf der ganzen Welt ändern."



Ramadan wird am 22. Oktober um 20 Uhr in den Hackeschen Höfen in Berlin die Premiere seines Films feiern, der ab kommenden Donnerstag mit Lilith Stangenberg (36) in den Kinos zu sehen sein wird.