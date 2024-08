"4 Blocks"-Star Kida Khodr Ramadan nach langem Rechtsstreit im Knast

Kida Khodr Ramadan (47) hat am Montag pünktlich seine Haftstrafe angetreten. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Der Schauspieler hat sich gestellt und befindet sich seit Montag im offenen Vollzug, wie eine Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilte. Bis zuletzt hatte der 47-Jährige versucht zu vermeiden, dass er ins Gefängnis muss.

Der Darsteller war im Februar 2022 in Berlin als Verkehrssünder zu zehn Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden - zunächst auf Bewährung. Diese wurde jedoch widerrufen.

Ramadan bekam Anfang des Jahres eine Ladung zum Haftantritt. Dagegen wehrte er sich mit verschiedenen Mitteln. Die Staatsanwaltschaft hatte ihn nach eigenen Angaben bereits im Juli "zum sofortigen Strafantritt binnen vierzehn Tagen" geladen.

Hintergrund der Verurteilung waren 33 Fälle, in denen Ramadan ohne Fahrerlaubnis am Steuer erwischt worden war. Dass Ramadan dafür - anders als zunächst vorgesehen - in Haft muss, ist aus Sicht seines Verteidigers Kai Walden auf einen Formfehler zurückzuführen.

Der Hamburger Anwalt vertritt den 47-Jährigen seit einigen Monaten und hat auf diversen Wegen versucht, die Haftstrafe zu verhindern. Zuletzt hat er für seinen Mandanten ein Gnadengesuch gestellt.