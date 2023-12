40 Promis kellnern für Obdachlose: "Das sind Momente, in denen man sprachlos ist!"

Unter dem Motto "Mehr als eine warme Mahlzeit" haben am Dienstag mehr als 450 Bedürftige eine Weihnachtsfeier in der Hamburger Fischauktionshalle gefeiert.

Von Madita Eggers

Hamburg - Festlich gedeckte Tafeln, Live-Musik, ein leckeres Drei-Gänge-Menü und ein beheizter Ort zum Verweilen. Was für viele Menschen an Weihnachten selbstverständlich ist, war für rund 450 Bedürftige und obdachlose Hamburger eine Auszeit von ihrem sonst so kaltem Alltag.

Markus (l., mit HSV-Stirnband) und Ralf sind beide zum ersten Mal zu "Mehr als eine warme Mahlzeit" eingeladen worden. Gehört hatten die beiden Fußball-Fans aber schon oft von dem Charity-Weihnachts-Event, wie sie TAG24 verrieten. © Madita Eggers/TAG24 Bereits zum zwölften Mal fand die gemeinnützige Weihnachtsfeier "Mehr als eine warme Mahlzeit" des "Friends Cup Förderverein e.V." am Dienstagabend in der Fischauktionshalle statt. Wie in den vergangenen Jahren mischten sich unter die 100 ehrenamtlichen Helfer auch rund 40 Promis. Schon vor dem offiziellen Einlass um 17 Uhr hatte sich vor der Halle eine lange Schlange gebildet. Viele Bedürftige kamen mit all ihrem Hab und Gut – kein Wunder, schließlich leben die meisten von ihnen auf Hamburgs Straßen und das seit Jahren. TAG24 sprach mit Markus, der seit zwölf Jahren obdachlos ist. "Man fühlt sich von Gesellschaft und Politik vergessen!", betonte er im Gespräch. Promis & Stars Ehe-Aus! Rap-Superstars Cardi B und Offset haben sich getrennt Vor allem die Weihnachtszeit sei immer besonders traurig, umso mehr freue er sich über das Angebot der Weihnachtsfeier und die gemeinsame Zeit mit seinem Bekannten Ralf, der dem treuen HSV-Fan sogar ein Stirnband seines Lieblingsvereins als Geschenk mitbrachte. Beide sind sich einig: Es braucht mehr solcher Veranstaltungen. Gast Thomas hingegen erkennt die bereits vorhandenen Mühen von Vereinen und Initiativen wie "Friends Cup Förderverein", die versuchen, die Lage in Hamburg zu verbessern. "Es muss sich eher die Einstellung gegenüber uns Bedürftigen ändern. Ich arbeite als 'Hinz & Kunzt'-Verkäufer und wurde schon so oft beschimpft. Man fühlt sich dann ausgeschlossen!" Um genau diesem Gefühl – zumindest für einen Abend – entgegenzuwirken, hat Initiator Sven Flohr (48) zusammen mit mehreren Partnern die gemeinsame Weihnachtsfeier ins Leben gerufen: "Es sind die Menschen, an die oft keiner denkt. Wir schenken ihnen Zeit, reden mit ihnen, wir gehen auf Augenhöhe mit ihnen in Kontakt und wir – was wir sonst ja auch auf unseren Weihnachtsfeiern erleben – kümmern uns um sie."

Als ersten Gang genossen Britt und Thomas die Möhren-Maronen-Suppe. © Madita Eggers/TAG24

Rund 40 Promis waren unter den ehrenamtlichen Helfern

Rund 40 Promis halfen am Dienstagabend als Kellner aus. Darunter Madita von Hülsen, Peter Sebastian, Sina Zadra, Rolf Fuhrmann, Eddy Kante, Ingo Pohlmann und Esther Roling. © Madita Eggers/TAG24

Rhea Harder-Vennewald (47) und Anna Hofbauer (35, r.) freuten sich, zum ersten Mal dabei zu sein und "etwas zurückgeben zu können". © Madita Eggers/TAG24

Kult-DJ Kai Schwarz (53) kellnerte am Dienstag zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder, für die nächste Weihnachtsfeier könnte der begeisterte Hobby-Koch sich vorstellen, selbst das Drei-Gänge-Menü für die Bedürftigen zu zaubern, wie er TAG24 verriet. © Madita Eggers/TAG24

Lilli Holunder: "Das kapituliert einen ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen!"

Schauspielerin Lilli Holunder (37) war zum ersten Mal bei der Charity-Weihnachtsfeier mit dabei. © Madita Eggers/TAG24 Und dazu gehörte auch ein leckeres Weihnachtsessen bestehend aus drei Gängen sowie so viele warme Getränke wie man wollte und ein an dem Abend sehr beliebter Eis-Stand. Serviert wurde das Essen zum Teil auch von Hamburgs Prominenz, die in ihren roten Schürzen die Möhrensuppe, das Hähnchen mit Pistazienkruste und das Pflaumen-Tiramisu zu den Tischen balancierte. "Für uns ist es selbstverständlich, einfach mal ins Restaurant gehen zu können. Für diese Menschen ist das nicht der Fall, und das kapituliert einen ganz schnell wieder auf den Boden der Tatsachen", sagte Lilli Holunder (37) im Gespräch mit TAG24. Promis & Stars Jeremy Fragrance zeigt sich mit Rechten! Jetzt äußert er sich zu den Vorwürfen: "Ich stehe für Jesus Christus" Und ihre "Notruf Hafenkante"-Kollegin Rhea Harder-Vennewald (47) ergänzte: "Man kann unterm Jahr so viel Gutes tun – zum Beispiel bringe ich immer viele meiner Sachen zur Kleiderspende, – aber das hier ist etwas, was ich nicht alleine machen kann", so die Schauspielerin. "Ich kann die Leute nicht zu mir nach Hause einladen, aber ich kann ein bisschen meiner Gastfreundschaft mit hier herbringen und ich ihnen einen schönen Abend machen." Kellner-Erfahrung habe der TV-Star keine, dafür aber Anna Hofbauer (35), die sich deshalb noch zutraute mehrere Teller gleichzeitig zu balancieren. "Wir sind so privilegiert. Wenn wir Hunger haben, gehen wir einfach an den Kühlschrank", so die Musical-Darstellerin. "Ich finde es so schön, jetzt in der Weihnachtszeit ein bisschen was von dieser Selbstverständlichkeit oder dem Gefühl 'Einfach essen gehen zu können' abgeben zu können."

Sven Flohr: "Wenn wir uns alle in Schwarz-Weiß fotografieren lassen, sind wir alle gleich!"