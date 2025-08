Dschungelcamp-Königin Djamila Rowe (58) heizt jetzt bei OnlyFans ein: "Damit der Kühlschrank voll ist"

Die Veteranin des Trash-TV kann sich das nur so erklären: "Ich falle durch alle Raster: Ich bin zu nett, ich mobbe nicht, ich saufe nicht, ich vögle nicht. Damit hast du heute in der Branche keine Chance mehr."

Das fließt leider nicht mehr so wie früher. Über die Ebbe in der Kasse gab die 58-Jährige preis: "2023, nach dem Dschungelcamp, war alles großartig. Ich war unterwegs, hatte Jobs und gut verdient. Doch seit 2024 kommt nichts mehr."

Die 58-Jährige zieht bei OnlyFans ihr eigenes Ding durch. © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Hier hielt Vater Staat allerdings auch sein Händchen auf. Nach Abzug der Steuern sah es zudem mau aus. "Ich habe eine Tochter, bin alleinerziehend. Ich will nicht alles aufbrauchen und dann beim Jobcenter landen", rechtfertigte sich Rowe weiter im Gespräch mit dem Boulevardblatt.

Zur Seite springt ihr nun eine Promi-Dame, die bereits Erfahrung mit Textilallergie im Netz hat: Ex-"Promi Big Brother"-Teilnehmerin Cathy Lugner (35). Wobei: Ganz fremd ist es der 58-Jährigen nicht, sich vor vielen fremden Augen zu entblättern: "Ich war doch schon bei 'Adam sucht Eva' drei Wochen nackt."

Doch was dürfen die User erwarten? Klar ist schon jetzt: Rowe behält die Zügel in der Hand und bestimmt, was geht - und was eben nicht.

"Ich produziere alles selbst. Ob Füße, Brust, Hintern, am Ende entscheide ich das. Mich fasst niemand an. Ich bin keine Porno-Darstellerin, aber eine erwachsene Frau. Es gibt klare Grenzen: vielleicht mal ein Video mit einer Frau, aber nie mit einem Mann", erklärte die 58-Jährige, die die Nase voll von Typen hat.