Reinhold Messner erhebt schwere Vorwürfe gegen seine Kinder: "Ich wurde entsorgt"

Sexten (Italien) - Schon vor Jahren entschloss sich Bergsteiger-Legende Reinhold Messner (81), sein Erbe an seine Kinder zu verteilen, während er noch lebt. Diese Entscheidung bereut der Südtiroler inzwischen allerdings gewaltig.

Reinhold Messner (81) hätte sein Erbe im Nachhinein lieber erst nach seinem Tod verteilt. © Glück Dalibor/CTK/dpa

"Ich war so naiv, dass ich gedacht habe, ich gebe mit warmen Händen, damit meine Kinder sich einpendeln können, was ihre Verantwortung ist", erzählte der 81-Jährige in der Ö3-Sendung "Frühstück bei mir" und erhob schwere Vorwürfe gegen seinen Nachwuchs: "Aber sobald sie alles hatten, kam sofort der Versuch, mich auszugrenzen und Diane auszugrenzen."

Schon 2019 begann Messner damit, sein riesiges Vermögen, das auf rund 30 bis 37 Millionen Euro geschätzt wird, an seine vier Kinder Layla, Magdalena, Simon und Anna Juditha zu verteilen.

Doch seither folgte der Bruch zwischen den Familienmitgliedern.

"Mittlerweile verwehren sie sogar mir den Zugang zu meinem Museum. Es schmerzt mich, dass sie mein Lebenswerk nehmen und sagen: 'Der Alte ist eh zu nichts mehr fähig'", sagte Messner und wählte knallharte Worte: "Ich wurde entsorgt. Dabei wäre nichts möglich gewesen ohne meine Arbeit und mein Know-how."

Zu Messners Besitz zählen unter anderem sein ehemaliger Wohnsitz Schloss Juval in Südtirol, mehrere Immobilien und Bergbauernhöfe sowie die sechs Messner Mountain Museen.