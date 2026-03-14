50 Meter in die Tiefe gestürzt! Albert von Thurn und Taxis verunglückt bei Rallye

Regensburg/Graz (Österreich) - Unternehmer und Rennfahrer Albert von Thurn und Taxis (42) hat sich bei einem schweren Unfall am Freitag bei der Rebenland-Rallye in der Südsteiermark verletzt.

Albert von Thurn und Taxis (42) und seine Beifahrerin Jara Hain wurden beim Unfall verletzt. © Imago / Eibner

Der Sohn von Gloria von Thurn und Taxis (66) kam mit seinem Skoda Fabia RS Rally2 von der Strecke ab und stürzte laut Veranstalter mit dem Wagen rund 50 bis 70 Meter in die Tiefe.

Dabei wurde das Auto schwer beschädigt. Er und seine Beifahrerin Jara Hain wurde eingeklemmt, berichtete die Kleine Zeitung in Österreich.

Auch ein Rettungshubschrauber sei vor Ort im Einsatz gewesen. Albert wurde verletzt ins Krankenhaus nach Graz geflogen. Sein genauer Zustand sei noch ungewiss, so der Rallye-Veranstalter. Er habe "sieben Schutzengel" gehabt, so der 42-Jährige, der über starke Schmerzen im Lendenwirbelbereich geklagt hatte.

Seine Mutter erklärte der Mediengruppe Bayern: "Es muss Gott sei Dank nicht operiert werden."