Vierfaches Liebesglück: Hardy Krüger Jr. sagt nochmal "Ja" zu Alice

Berlin - Große Liebe bei Hardy Krüger Jr. (57): Der TV-Star will seine Frau Alice (48) noch einmal heiraten – und zwar zum vierten Mal!

Im Februar verlor Hardy Krüger Jr. (57) seinen Ehering – jetzt hat er ihn zurück und kniete zum vierten Mal vor Alice (48) nieder. © RTL

Als die beiden im März 2018 in Tirol (Österreich) zum ersten Mal "Ja" zueinander sagten, war es für ihn bereits die dritte Ehe – für sie sogar schon die vierte. Doch damit nicht genug: Schon 2020 gaben sie sich in Marokko erneut das Jawort, ein Jahr später folgte Hochzeit Nummer drei in Meißen.

Jetzt steht der nächste Liebesbeweis an: In wenigen Wochen wollen Hardy und Alice zum vierten Mal vor den Altar treten. Doch hinter dem erneuten Antrag steckt ein besonders berührender Grund.

Im Februar, kurz nach seinem Auszug aus dem Dschungelcamp, verlor der 57-Jährige beim Baden im Meer in Australien seinen Ehering.

Doch dann geschah das Wunder: Der Ring wurde von einem deutschen Hobby-Schatzsucher aus dem Meer geborgen.

Wie BILD berichtet, bekam er seinen goldenen Ehering ausgerechnet am Freitag, dem 13., in einem Hotel am Timmendorfer Strand zurück. Der Moment rührte ihn so sehr, dass er seiner Frau kurzerhand noch einmal einen Heiratsantrag machte.