Vierfaches Liebesglück: Hardy Krüger Jr. sagt nochmal "Ja" zu Alice
Berlin - Große Liebe bei Hardy Krüger Jr. (57): Der TV-Star will seine Frau Alice (48) noch einmal heiraten – und zwar zum vierten Mal!
Als die beiden im März 2018 in Tirol (Österreich) zum ersten Mal "Ja" zueinander sagten, war es für ihn bereits die dritte Ehe – für sie sogar schon die vierte. Doch damit nicht genug: Schon 2020 gaben sie sich in Marokko erneut das Jawort, ein Jahr später folgte Hochzeit Nummer drei in Meißen.
Jetzt steht der nächste Liebesbeweis an: In wenigen Wochen wollen Hardy und Alice zum vierten Mal vor den Altar treten. Doch hinter dem erneuten Antrag steckt ein besonders berührender Grund.
Im Februar, kurz nach seinem Auszug aus dem Dschungelcamp, verlor der 57-Jährige beim Baden im Meer in Australien seinen Ehering.
Doch dann geschah das Wunder: Der Ring wurde von einem deutschen Hobby-Schatzsucher aus dem Meer geborgen.
Wie BILD berichtet, bekam er seinen goldenen Ehering ausgerechnet am Freitag, dem 13., in einem Hotel am Timmendorfer Strand zurück. Der Moment rührte ihn so sehr, dass er seiner Frau kurzerhand noch einmal einen Heiratsantrag machte.
Alice über Hardy: "Er ist einfach der Richtige"
"Das ist so toll. Hardy und ich, das passt wie Arsch auf Eimer. Ich finde ihn immer noch wahnsinnig sexy", freute sich Alice.
Auch der Schauspieler selbst scheint nicht genug von seiner Frau zu bekommen. Außerdem verriet er, dass die Hochzeit ebenfalls in dem Hotel am Timmendorfer Strand stattfinden soll.
"Jetzt suche ich mir ein cooles Brautkleid aus. Bei der Berliner Designerin Nana Kuckuck", gestand die 48-Jährige daraufhin.
Außerdem ist sie überzeugt: "Es ist vielleicht kitschig, aber sooo schön. Wir sind seit acht Jahren verheiratet und er ist einfach der Richtige."
Am Timmendorfer Strand feierte das Paar jedoch nicht nur seine Liebe, sondern auch Hardys neues Buch "Das Licht der Erinnerung".
Fast wie bei ihm und Alice, handelt es von zwei Menschen, die zueinanderfinden und erkennen, dass jeder gemeinsame Moment kostbar ist.
Titelfoto: Gerald Matzka/dpa