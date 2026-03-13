Ikkimel rappt in neuem Song über Füße lecken und kündigt Tour an
Berlin - Mit ihrer neuen Single "KINK" meldet sich Ikkimel (28) mit einem Plädoyer für sexuelle Vielfalt zurück. Zugleich kündigte die Berliner Rapperin ihre bislang größte Tour an, die im November starten soll.
Inhaltlich und vom Sound her bleibt Ikkimel in "KINK" ihrer bewährten Formel treu: Über einen Dancefloor tauglichen Beat mit treibendem Four-to-the-floor-Rhythmus rappt die 28-Jährige gewohnt provokante Zeilen über diverse Spielarten der Lust, die mit dem sogenannten "Blümchensex" kaum noch etwas zu tun haben.
Kostprobe gefällig? "Sippis, die nicht Füße lecken, sind kleine B*tches / drück sie in seine Fresse und dann frag’ ich: 'Wie riecht es?'", heißt es an einer Stelle. Wie immer bei Ikkimel verbirgt sich hinter der unverblümt-direkten, von manchen als vulgär kritisierten Ausdrucksweise ein ernsthaftes emanzipatorisches Anliegen.
In diesem Fall, um es mit den Worten der "Keta und Krawall"-Interpretin selbst zu sagen: "Kink-Shaming ist nicht". Bedeutet: Niemand sollte wegen seiner sexuellen Vorlieben an den Pranger gestellt werden - selbst wenn sich diese außerhalb des Mainstreams befinden. Natürlich geht es daneben auch wieder um Drogen, Exzess und weibliche Selbstbestimmung.
Mit "KINK" schließt Ikkimel so nahtlos an die Themen und Ästhetik ihres Debütalbums "F*TZE" an, das kontrovers in den sozialen Medien und in Feuilletons diskutiert wurden. Gleichzeitig gibt es einen Vorgeschmack auf das kommende Album der Musikerin mit dem Titel "POPPSTAR". Es erscheint am 15. Mai.
Auf Instagram wirbt Ikkimel für neue Tour
Vorverkauf für "POPPSTAR"-Tour läuft bereits
Für November 2026 ist Ikkimels "POPPSTAR"-Tour angekündigt, mit Stopps in elf Städten, darunter Hamburg, München und Berlin.
Termine "POPPSTAR"-Tour:
11.11.2026 – Ludwigsburg, MHP Arena
12.11.2026 – Zürich, Halle 622
13.11.2026 – München, Zenith
15.11.2026 – Wien, Gasometer
17.11.2026 – Leipzig, Haus Auensee
19.11.2026 – Münster, Halle Münsterland
21.11.2026 – Hamburg, Sporthalle
23.11.2026 – Hannover, Swiss Life Hall
24.11.2026 – Bamberg, Brose Arena
25.11.2026 – Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle
27.11.2026 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall
29.11.2026 – Berlin, Max-Schmeling-Halle
Der Vorverkauf läuft bereits. Zuletzt sagte Ikkimel einen USA-Auftritt wegen der dortigen politischen Lage und des Iran-Kriegs ab.
Titelfoto: David Hammersen/dpa