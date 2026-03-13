Ikkimel rappt in neuem Song über Füße lecken und kündigt Tour an

Berlin - Mit ihrer neuen Single "KINK" meldet sich Ikkimel (28) mit einem Plädoyer für sexuelle Vielfalt zurück. Zugleich kündigte die Berliner Rapperin ihre bislang größte Tour an, die im November starten soll.

In ihrem neuen Song setzt Rapperin Ikkimel (28) erneut auf provokante Texte. © David Hammersen/dpa

Inhaltlich und vom Sound her bleibt Ikkimel in "KINK" ihrer bewährten Formel treu: Über einen Dancefloor tauglichen Beat mit treibendem Four-to-the-floor-Rhythmus rappt die 28-Jährige gewohnt provokante Zeilen über diverse Spielarten der Lust, die mit dem sogenannten "Blümchensex" kaum noch etwas zu tun haben.



Kostprobe gefällig? "Sippis, die nicht Füße lecken, sind kleine B*tches / drück sie in seine Fresse und dann frag’ ich: 'Wie riecht es?'", heißt es an einer Stelle. Wie immer bei Ikkimel verbirgt sich hinter der unverblümt-direkten, von manchen als vulgär kritisierten Ausdrucksweise ein ernsthaftes emanzipatorisches Anliegen.

In diesem Fall, um es mit den Worten der "Keta und Krawall"-Interpretin selbst zu sagen: "Kink-Shaming ist nicht". Bedeutet: Niemand sollte wegen seiner sexuellen Vorlieben an den Pranger gestellt werden - selbst wenn sich diese außerhalb des Mainstreams befinden. Natürlich geht es daneben auch wieder um Drogen, Exzess und weibliche Selbstbestimmung.

Mit "KINK" schließt Ikkimel so nahtlos an die Themen und Ästhetik ihres Debütalbums "F*TZE" an, das kontrovers in den sozialen Medien und in Feuilletons diskutiert wurden. Gleichzeitig gibt es einen Vorgeschmack auf das kommende Album der Musikerin mit dem Titel "POPPSTAR". Es erscheint am 15. Mai.