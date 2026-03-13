Rapperin Nina Chuba singt Titelsong von Kultserie

Hamburg - Für sie ist es eine Reise in die Vergangenheit! Rapperin Nina Chuba (27, "Wildberry Lillet") wird den neuen Titelsong der Kinderkultserie "Die Pfefferkörner" singen. Früher stand sie für die TV-Serie selbst vor der Kamera.

Rapperin Nina Chuba (27) singt den neuen Titelsong der Kinderkultserie "Die Pfefferkörner". © Britta Pedersen/dpa

Der Titelsong stammt ursprünglich aus dem Jahr 1999, mittlerweile gibt es vier verschiedene Versionen, die sich immer noch nah am Original bewegen. Mit Nina Chuba hat das Lied nun einen modernen Touch bekommen.

Die Rapperin sing den neuen Titelsong der 22. Staffel, die demnächst über den Bildschirm flimmert. Für die 27-Jährige ist es eine Rückkehr zu ihren Wurzeln. Chuba spielte früher selbst in der Serie mit und war als Martie zwischen 2008 und 2009 Mitglied der Nachwuchsdetektive.

Die Neuinterpretation ist etwas moderner, der Text wurde minimal angepasst. "Während der charakteristische Refrain erhalten bleibt und die Serie an ihrem unverwechselbaren Erkennungszeichen festhält", teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mit.

"Es ist ein echter Full-Circle-Moment für mich, im Vorspann zu hören zu sein", erklärte die Norddeutsche im Interview mit dem NDR. Sie habe "der legendären Melodie einen zeitgemäßen Touch verliehen, ohne ihren unverwechselbaren Kern zu verlieren", so die Künstlerin, die gemeinsam mit Produzent Flo August (34) daran gearbeitet hatte.