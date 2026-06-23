5000 Tickets in 48 Stunden weg! HandOfBlood macht Techno-Fans heiß auf Arena-Rave

Maximilian "HandOfBlood" Knabe (33) gehört zu den bekanntesten digitalen Unterhaltern Deutschlands. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die "Techno Freitag - Arena Edition" des Streamers wird am 21. Mai 2027 in der Arena Berlin stattfinden, wie der Veranstalter mitteilte.

Erwartet werden laut Semmel Concerts und INSTINCT3 bis zu 9000 Besucher.

Der Vorverkauf ist bereits angelaufen. Rund 5000 Tickets seien innerhalb von 48 Stunden vergriffen gewesen, hieß es weiter in der Mitteilung. Dabei wurde ein Line-up bislang noch nicht veröffentlicht.

Hinter dem Format steht die Idee, die Grenzen zwischen Creator-Community und Clubkultur zu verbinden. Unter dem Namen "Techno Freitag" baute Knabe, der vor allem als Twitch-Creator und YouTuber zu den bekanntesten digitalen Unterhaltern Deutschlands gehört, eine eigene Eventmarke aufgebaut. Nun soll die bisherige Club-Ausgabe in größerem Rahmen fortgesetzt werden.

"Ich bin einfach nur happy, dass wir mit unserer Community und unserem Team inzwischen einen Status erreicht haben, bei dem wir so fette Events kompromisslos nach unseren eigenen kreativen Überzeugungen durchziehen können", sagte Knabe.