Frank Schöbel reagiert auf Kritik an seinem DDR-Lied: "Da sind wir einfach feiner"

Berlin - Schlagersänger Frank Schöbel (83, "Wie ein Stern") hat die Bedeutung persönlicher Erinnerungen an das Leben in der DDR verteidigt.

Frank Schöbel (83) möchte, dass respektvoll an das Leben der Menschen in der DDR erinnert wird. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Anlass ist sein neues Lied "Im Osten geht die Sonne auf", in dem er Alltagserlebnisse aus der DDR aufgreift.

Schöbel weist Vorwürfe zurück, damit werde der SED-Staat verharmlost. "Uns wird oft von westlicher Seite Nostalgie vorgeworfen. Sehnsüchtiges Verlangen nach einer vergangenen Zeit. Das ist mit diesem Song überhaupt nicht gemeint", sagte der 83-Jährige dem "Berliner Kurier".

Es gehe vielmehr um persönliche Erfahrungen und Erinnerungen, "die uns in unserem Leben begleitet haben", erklärte der Sohn einer Opernsängerin aus Leipzig. "Und das lassen wir uns von keinem nehmen. Ich habe noch nie gehört, dass wir dem Westen bestimmte Dinge ihres Lebens vorwerfen. Da sind wir einfach feiner."

In seinem Lied erinnert Schöbel unter anderem an Dinge aus dem DDR-Alltag. Es geht darum, den Menschen im Osten mit Respekt zu begegnen und ihre Biografien sowie ihre Lebensleistungen anzuerkennen wie es auch im Westen der Fall ist, statt diese schlecht zu reden.