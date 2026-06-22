Gericht hat entschieden: Kind erhält Millionen-Erbe von "One Direction"-Star
London (Großbritannien) - Der Sänger der ehemaligen Boyband "One Direction", Liam Payne (†31), starb im Oktober 2024, nachdem er vom Balkon eines Hotels in Argentinien gestürzt war. Nun entschied ein Gericht, an wen sein Millionen-Vermögen geht.
Der 31-Jährige hinterließ kein Testament, als er in Buenos Aires in den Tod stürzte.
Da Payne weder verheiratet war noch in einer eingetragenen Partnerschaft lebte, entschied der High Court, dass sein gesamtes Vermögen an seinen neunjährigen Sohn Bear geht.
Wie die britische "DailyMail" berichtet, beläuft sich der gesamte Nachlass auf eine Summe von 21 Millionen Pfund (umgerechnet rund 24,3 Millionen Euro).
Das Gericht erließ eine Verfügung, nach der Paynes Sohn bereits jetzt einen Teil der Summe erhalten wird. Den Rest des Vermögens bekommt Bear, wenn er 18 Jahre alt wird. Bis dahin wird dieser Teil treuhänderisch verwaltet.
Das Nachlassgericht in Newcastle hatte ein Jahr zuvor die Mutter seines Sohnes Cheryl Tweedy (42) und den Musik-Anwalt Richard Bray als Nachlassverwalter eingesetzt. Sie waren lediglich dazu befugt, das Vermögen des Sängers einzuziehen und zu verwahren.
Eine neue Verfügung des High Court erlaubt darüber hinaus nun, einen Teil des Vermögens zum "Wohle" des Kindes zu verwenden.
Liam Paynes Freundin Kate Cassidy hätte Anspruch auf Millionen-Vermögen erheben können
Zum Nachlass des "One Direction"-Stars gehört zusätzlich sein Haus in Chalfont St Giles, in der Grafschaft Buckinghamshire mit fünf Schlafzimmern, einem Salzwasserpool mit Wasserfällen und einem Tennisplatz.
Auch seine Freundin Kate Cassidy (27), mit der Liam Payne vor seinem Tod zusammengelebt hatte, wäre rein rechtlich dazu berechtigt gewesen, Anspruch auf seinen Nachlass zu erheben, die Influencerin entschied sich aber dagegen.
Titelfoto: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa