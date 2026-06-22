Gericht hat entschieden: Kind erhält Millionen-Erbe von "One Direction"-Star

London (Großbritannien) - Der Sänger der ehemaligen Boyband "One Direction", Liam Payne (†31), starb im Oktober 2024 , nachdem er vom Balkon eines Hotels in Argentinien gestürzt war. Nun entschied ein Gericht, an wen sein Millionen-Vermögen geht.

Nach dem Tod von Liam Payne (†31) geht sein Nachlass an seinen Sohn Bear. © Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Der 31-Jährige hinterließ kein Testament, als er in Buenos Aires in den Tod stürzte.

Da Payne weder verheiratet war noch in einer eingetragenen Partnerschaft lebte, entschied der High Court, dass sein gesamtes Vermögen an seinen neunjährigen Sohn Bear geht.

Wie die britische "DailyMail" berichtet, beläuft sich der gesamte Nachlass auf eine Summe von 21 Millionen Pfund (umgerechnet rund 24,3 Millionen Euro).

Das Gericht erließ eine Verfügung, nach der Paynes Sohn bereits jetzt einen Teil der Summe erhalten wird. Den Rest des Vermögens bekommt Bear, wenn er 18 Jahre alt wird. Bis dahin wird dieser Teil treuhänderisch verwaltet.

Das Nachlassgericht in Newcastle hatte ein Jahr zuvor die Mutter seines Sohnes Cheryl Tweedy (42) und den Musik-Anwalt Richard Bray als Nachlassverwalter eingesetzt. Sie waren lediglich dazu befugt, das Vermögen des Sängers einzuziehen und zu verwahren.

Eine neue Verfügung des High Court erlaubt darüber hinaus nun, einen Teil des Vermögens zum "Wohle" des Kindes zu verwenden.